¿Quién es el hermano de Julia Roberts? También es actor e incluso lo nominaron a un Oscar

Julia Roberts es sin duda la gran estrella de su familia, pero no es la única. Además de su sobrina, la intérprete tiene un hermano que es un prolífico actor y debutó en Hollywood antes que ella.

PUBLICIDAD

Su nombre es Eric Roberts y ha actuado en aproximadamente 800 producciones a lo largo de su carrera, aunque su rol más conocido es el de Buck McGeehy en la película Escape en tren (1985).

De hecho, por su actuación en este proyecto, fue nominado al Oscar en la categoría mejor actor de reparto. ¿Quieres saber más sobre el hermano de Julia Roberts? Solo sigue deslizando.

¿Quién es el hermano de Julia Roberts que también es actor?

Eric Roberts nació el 18 de abril del año 1956 en la ciudad de Biloxi, Mississippi, como el mayor de los tres hijos que tuvo la pareja conformada por Betty Lou Bredemus y Walter Grady Roberts.

Tras su nacimiento, sus padres se mudaron a Smyrna, Georgia, en donde recibieron a sus hermanas menores, Lisa (1965) y Julia (1967). Desde su infancia, estuvo inmerso en el mundo de la actuación.

Y es que sus progenitores dirigieron una compañía de teatro infantil hasta su separación tras 16 años casados en 1971. En ese entonces, Eric tenía 15 y decidió mudarse con su padre tras el divorcio.

A sus 17, Roberts se tomaba muy en serio la actuación. Incluso estudió un tiempo en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, pero decidió irse a Nueva York para iniciar su carrera.

PUBLICIDAD

Roberts debutó en la actuación en los años setentas y saltó rápidamente a la fama durante aquella década. Su primer papel fue en la serie de televisión How to Survive a Marriage en 1974.

No obstante, su papel revelación fue como protagonista de la película King of the Gypsies en 1978. Su trabajo en esta producción cinematográfica le valió su primera nominación al Globo de Oro.

Desde entonces, no ha parado de actuar en proyectos exitosos tanto en cine y televisión por los que ha sido nominado a más de 70 galardones de los que ha ganado alrededor de 30 durante su carrera.

Algunos de los proyectos más destacados en los que ha demostrado su talento son Vicio propio (2014), The Expendables (2010) y Batman: El caballero de la noche (2008), por mencionar algunos.

También ha actuado en varios videos musicales, como Mr. Brightside de The Killers, Smack That de Akon, We Belong Together de Mariah Carey y Bitch Better Have My Money de Rihanna.

Julia comenzó también a trabajar en la meca del cine no mucho después de él. Mientras sus carreras crecían, ambos llegaron a compartir la pantalla en Blood Red (1989), pero no todo fue miel.

En un punto, Eric llegó a decir que, si no fuera por él, “no habría Julia Roberts”, en varias ocasiones, algo por lo que se disculpó en su libro de memorias Runaway Train or the Story of My Life So Far.

El actor lamentó haber dicho eso mientras recordaba su adicción a la cocaína en ese entonces. "Espero que Julia acepte esta disculpa pública. Fue una estupidez haber dicho eso“, expresó.

En la actualidad, los hermanos se llevan muy bien. No obstante, Eric asegura que no puede hablar de ella. "Quiero a mi hermana, pero no puedo hablar de ella“, dijo en Still Here Hollywood.

En cuanto a su vida personal, Eric está casado con Eliza Rayfiel desde 1992. La pareja no tiene hijos, pero él es padre de la actriz Emma Roberts, quien es fruto de su relación con Kelly Cunningham.

En su libro autobiográfico, el reconocido artista reveló que perder la custodia de su heredera, nacida el 10 de febrero del año 1991, fue la “mayor consecuencia de mi consumo de drogas“.

"Me imagino que seguiré siendo el hermano de Julia y el padre de Emma Roberts por el resto de mi vida", redactó. "Me gustaría hacer honor a eso, hacerme a un lado con orgullo y gracia“.

El hermano mayor de Julia Roberts también es abuelo pues su hija se convirtió en madre del pequeño Rhodes Hedlund en diciembre 2020. Aparte, su hijastra Morgan también tuvo un hijo.