“Pobre bebé”: Ana Brenda Contreras causó indignación tras hacer pesas durante su embarazo

Ana Brenda Contreras está en la recta final de su embarazo, y viviendo una de las etapas más felices de su vida, luego de enfrentar uno de los momentos más difíciles tras perder a su primer bebé.

Pese a la felicidad que la embarga junto a su esposo, Zacarías Melhem y la futura llegada de su hija Aria, la actriz compartió una emotiva carta en la que escribió:

“Este maravilloso y duro camino de hacer vida y reinventarte, donde eres más vulnerable, pero más fuerte que nunca… Somos dos las que nos estamos preparando para nacer. Gracias vida”, y añadió: “Un recipiente de vida, agridulce... vulnerable, pero más fuerte que nunca... somos nosotros dos juntos preparándonos para nacer. Agradecida. Lo mejor está por llegar. Aria, mi bolita de amor”.

Pero, tras compartir la que fuera una de las sesiones más icónicas de las famosas que serán mamás este 2025, la actriz de ‘Corazón Indomable’, generó debate en redes sociales luego de postear una nueva actualización de su embarazo en su cuenta de Instagram, donde se mostró en su etapa más fitness como futura mamá.

Ana Brenda Contreras reaparece haciendo ejercicio durante su embarazo

Ana Brenda Contreras compartió un video haciendo ejercicio y cargando pesas durante su embarazo con un mensaje en el que se leía: “Cada persona es diferente pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo. Si no hay ninguna contraindicación médica y siempre consulten a su médico NO SOY EXPERTA”.

A su video sumó otro mensaje en el que habló de las veces que le han hecho comentarios fuera de lugar: “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada. Y mas que nunca escucho que me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja”.

Por último, la actriz reveló que hacía ejercicio con la finalidad de hacerse más fuerte para poder ganar músculo y poder cargar a su bebé: “Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando ( espero ) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo . Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí es lo más importante”.

Su mensaje lo terminó agradeciendo a su pareja y exaltando la fuerza de las mujeres: “Las mujeres somos la Ostia! (y l@s parejas que acompañan deconstruidos, conscientes y presentes desde el amor, también)”.

Tras hacer pesas durante su embarazo, Ana Brenda Contreras desató debate

Luego de compartir este video en sus redes sociales, Ana Brenda Contreras generó un fuerte debate de los usuarios. Mientras unos la apoyaron, otros expresaron su descontento por hacer estos ejercicios durante su embarazo:

“Jamás haría eso embarazada”, “Yo no arriesgaría la vida de mi bebé, en mi humilde opinión”, “Se te ve más marcado el abdomen que a mí que no estoy embarazada”, “La embarazada fitness sí existe”.