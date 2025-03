“Hermosa, diosa”: hija de Antonio de la Rúa se ‘roba’ el show de Shakira con espectacular atuendo futurista

Shakira sorprendió a su público de Argentina luego de aparecer junto a la hija mayor de Antonio de la Rúa el pasado 8 de marzo durante su presentación en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires.

Aquellos que han tenido la oportunidad de presenciar los shows de la barranquillera como parte de su ‘Las Mujeres ya No Lloran Tour’, han sido sorprendidos no solo por el nivel de sus shows, también por los invitados especiales entre ellos sus hijos, y esta vez, quien fuera su expareja, Antonio de la Rúa, despertando rumores sobre los acercamientos que habría entre ellos.

Shakira en su concierto de Argentina.

Esta vez, el tierno gesto que tuvo Shakira con la primogénita de su ex fue tan aplaudido como criticado y es que, hubo a quienes no les gustó que, “de última hora”, la cantante recibiera a la familia de Antonio de la Rúa, pues impidió a algunos conseguir acceso al Meet & Greet, regalándole esta oportunidad a las hijas y sobrina de su ex.

Este reencuentro se produce a poco más de 15 años desde que se separaron, en medio de turbulencias donde se habló sobre una supuesta infidelidad y otras disputas legales, que sorprendieron sobre la que parecía ser la pareja definitiva de la colombiana.

Shakira y la sobrina de Antonio de la Rúa.

Zulu, la primogénita de Antonio de la Rúa que se robó el show de Shakira en Buenos Aires

En una serie de imágenes difundidas por la hermana de Antonio de la Rúa a través de sus redes sociales, llamó la atención los posados que Shakira hijo junto a Azul, sobrina del abogado argentino, y también con las hijas de su ex, además de ofrecerles la oportunidad “de último momento” de acompañar a la cantante al escenario previo al comienzo de su concierto en el Campo Argentino de Polo.

En las imágenes se pueden ver las fotos capturadas desde el meet & greet donde pudieron conocer y convivir con Shakira, y algunas otras con los atuendos que usaron las jóvenes para caminar junto a la barranquillera, acaparando la atención por sus espectaculares atuendos en color plata, metalizados, justo como los que usan los bailarines de la cantante, además de unos lentes futuristas uniéndose así, a la “manada” de la cantante de ‘Antología’.

Aunque se desconoce el estado sentimental de Shakira, esta fue prueba suficiente del acercamiento que existe entre la barranquillera y Antonio de la Rúa, sobre todo, luego de su polémica demanda por 100 millones de dólares que interpuso a la cantante en 2012.

Hija de Antonio de la Rúa provoca furor al posar con Shakira

La sorpresa de ver a la niña de 12 años caminar junto a Shakira generó gran expectativa entre el público, que rápidamente reaccionó haciendo una serie de comentarios en redes sociales, tras ir tomada de la mano con la ex de su padre.

“Nos robaron la oportunidad a 6 fans por este acomodo injusto”, “me muero, ojalá que vuelvan”, “hermosa diosa, lo feliz que se ve la niña, disfrutando de su artista favorita”, “pudo haber sido su mamá, pero Shakira prefirió al españolete”, “hasta la hija de la Rúa es fan de la loba”, “un momento muy eocénico”, “criada con el dinero que de la Rúa le saco a Shakira. Esa niña es de ella prácticamente”, “imagínate decirle a tu hija ‘esa artista que te gusta tanto fue mi novia’”.