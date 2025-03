¿Quién fue la primera esposa de Macaulay Culkin? Se divorciaron tras pocos años casados

Macaulay Culkin no podría estar más contento por la etapa tan plena que atraviesa en su vida personal desde que comenzó su romance con su prometida y madre de sus hijos, Brenda Song.

Las exestrellas infantiles, quienes se comprometieron en 2022, no están apurados por caminar al altar después de ocho años de amores, pero su relación amorosa se encuentra mejor que nunca.

Sin embargo, antes de llegar a esta época tan dulce en el terreno sentimental, el histrión de Changeland vivió experiencias muy difíciles en el amor, incluyendo un divorcio hace varios años.

¿Quién fue la primera esposa de Macaulay Culkin?

Aunque pocos se acuerden, Macaulay Culkin estuvo casado con la actriz estadounidense Rachel Miner . El actor conoció a la que sería su esposa a los 14 años en su primer día en la secundaria.

No obstante, no hubo flechazo en ese momento, sino todo lo contrario. De acuerdo al famoso, Miner se quedó con la impresión de que “era un idiota” tras su primer encuentro en la escuela.

“Ella siempre dijo que pensaba que yo era un idiota”, contó a New York Magazine. “El primer día de clases, me dijo: ‘Hola, me llamo Rachel’ y yo le dije: ‘Sí, bienvenida a la escuela’ o algo así”.

“Ella pensó que yo era un idiota por no haber dicho: ‘Y mi nombre es Mack”, narró. Pese a eso, el actor de Mi pobre angelito y la estrella de La Dalia Negra se casaron tras salir unas pocas veces.

“Salíamos con un grupo grande y empezamos a emparejarnos. Salimos cuatro veces antes de casarnos. Ella había roto conmigo tres veces antes, así que la última vez que salimos le dije: ‘Cásate conmigo ahora antes de que me vuelvas a dejar”, recordó. “¿Qué puedo decir? Ella era mi chica”.

La dupla se casó en una pequeña boda en Connecticut el 21 de junio de 1998. Solo 60 invitados asistieron al casamiento de las luminarias que en ese entonces tan solo tenían 17 años de edad.

Lamentablemente, tras dos años casados, Mack y Rachel anunciaron su separación. “Simplemente es lo que es”, dijo al medio antes citado en mayo del año 2000. “Seguimos hablando y cosas así”.

“Vamos a esperar hasta que estemos en la misma ciudad para sentarnos y hablar de eso e intentar averiguar exactamente qué hacer a continuación... Siempre la voy a amar”, aseveró.

Culkin reconoció después que pudo haber hecho algunas cosas diferentes, como comunicarse más con su pareja. En la actualidad, no se saben cuáles son sus sentimientos hacia su exesposa.

Por otro lado, tras su divorcio en 2002, Rachel Miner siguió trabajando como actriz de manera constante hasta que fue diagnosticada con esclerosis múltiple mientras encarnaba a Meg en Supernatural.

Desde entonces, ha seguido actuando esporadicamente. No obstante, la artista ahora usa silla de ruedas y está entregada a su trabajo en beneficencias. De hecho, es directora de la oenegé Random Acts.