¡No disimuló! El frío gesto de Anna Kendrick hacia Blake Lively en su nueva película juntas revela que no la soporta

En el tan esperado estreno de Another Simple Favor durante el SXSW Film & TV Festival 2025, los ojos de los fanáticos no solo estaban centrados en la película, sino también en la palpable tensión entre sus protagonistas, Anna Kendrick y Blake Lively, en medio de la controversia que sigue rodeando la demanda de Lively contra Justin Baldoni.

PUBLICIDAD

El frío gesto de Anna Kendrick a Blake Lively

En un momento de la alfombra roja, Kendrick es cuestionada sobre su coprotagonista y su respuesta dejó impactados a los presentes e internautas en redes sociales.

“¿Qué significa para ti trabajar nuevamente con Blake Lively?”, preguntó un medio. Sin embargo, la respuesta de Kendrick fue todo menos cálida. Con una expresión enigmática y un simple “Oh, ya sabes”, la actriz dejó entrever que las cosas no son tan dulces con Lively como podrían parecer.

Los fanáticos reaccionaron en redes sociales, aplaudiendo la respuesta de Kendrick por no disimular y reafirmar lo problemática que sería Lively. “Dijo todo sin decir nada”, “y con esto Justin Baldoni tendría la razón”. “Una más que confirma que Lively es problemática”. “Anna Kendrick no disimuló que no soporta a Blake”, se lee.

La tensión en el aire

La aparente frialdad de Kendrick durante el evento ha encendido rumores de que entre las actrices podría haber algo más que una amistad profesional. Algunas voces en las redes sociales se han preguntado si este comportamiento es un reflejo de tensiones no resueltas desde el rodaje de la secuela de A Simple Favor.

Blake Lively La actriz enfrenta actualmente una demanda por difamación (Lions Gate Entertainment)

Lo cierto es que el regreso de las dos actrices en Another Simple Favor no es solo el regreso de un thriller de misterio, sino también de una historia detrás de cámaras que podría estar más llena de secretos de lo que aparenta. Durante el evento, un periodista también planteó la pregunta sobre el impacto de “todo lo que está pasando en el mundo” en la producción, una alusión obvia al tumultuoso momento personal que Blake Lively está atravesando, especialmente tras su demanda contra su compañero de It Ends With Us, Justin Baldoni.

El regreso de Blake Lively: ¿Un intento de limpiar su imagen?

Mientras Kendrick parece mantener una actitud reservada, el regreso de Lively al cine podría estar cargado de implicaciones más allá de la trama de la película. La controversia que ha rodeado a Lively, desde su demanda contra Baldoni hasta las críticas por su actitud durante la promoción de It Ends With Us, ha puesto a la actriz en el centro de un huracán mediático. Algunos se preguntan si su participación en Another Simple Favor es una estrategia para desviar la atención de sus problemas legales y limpiar su imagen.

PUBLICIDAD

Aunque el director Paul Feig ha desmentido los rumores de un conflicto entre las estrellas, la realidad es que el aire entre ellas parece más tenso de lo que se muestra en pantalla. Las críticas a Lively por su comportamiento en el set de It Ends With Us y la demanda contra Baldoni, han generado más preguntas que respuestas sobre las verdaderas dinámicas entre estas dos actrices.

Lo que está claro es que las actrices han logrado captar la atención del público, y aunque todo parece indicar que la película será un éxito, la verdadera historia podría estar ocurriendo fuera de la pantalla. ¿Habrá rivalidad o simplemente dos profesionales manteniendo las apariencias? ¡Solo el tiempo lo dirá!