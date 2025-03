“Demasiado maquillaje”: Angelique Boyer sorprende con radical cambio de look y por esto la comparan con Millie Bobby Brown

Angelique Boyer sorprende con un look audaz que divide opiniones: ¿radical cambio o error?

Angelique Boyer, una de las actrices más queridas y admiradas de la televisión mexicana, sigue demostrando que su talento y belleza van más allá de las pantallas. Con una trayectoria que abarca desde su papel inolvidable en Teresa hasta su participación en Lo que la vida me robó, Boyer ha sido un referente para muchas mujeres, mostrando una visión madura y empoderada del amor y las relaciones. A sus 36 años, la actriz ha roto con varios estereotipos, convirtiéndose en un ícono para todas aquellas que buscan relaciones saludables y equilibradas. Sin embargo, esta vez, la actriz ha causado revuelo por algo muy diferente a sus papeles de telenovela: un radical cambio de look que ha dejado opiniones divididas.

El look que divide opiniones

Angelique Boyer Angelique Boyer se reinventa, pero las críticas sobre su edad y estilo no se hacen esperar (Instagram)

En un reciente clip en el que Angelique Boyer aparece cantando el famoso tema “Chicos vienen, chicos van” de las C3Q’S en Rebelde, la actriz lució un atuendo llamativo que no pasó desapercibido.

Boyer lució un jumpsuit verde vibrante con hombros descubiertos que ajustaba perfectamente a su figura, con una caída fluida que le daba un aire de sofisticación. Su cabello rubio, ahora con un tono ligeramente más cenizo, estaba peinado en suaves ondas, y su maquillaje, aunque sutil, resaltaba su sonrisa y labios rojos. A pesar de su radiante presencia, la actriz no estuvo exenta de críticas, que rápidamente inundaron las redes sociales.

Haters comparan a Angelique Boyer con Millie Bobby Brown

A pesar de la emoción por ver a Angelique recordar a su personaje de Vico Paz en Rebelde, lo que despertó nostalgia en sus seguidores, no tardaron en surgir los comentarios negativos. Algunos internautas fueron muy duros al asegurar que la actriz “se ve mucho mayor” y que su estilo no le favorecía. “El novio le robó el colágeno”, “Parece de 50”, y “¿Qué mal se ve si apenas tiene 36?” fueron sólo algunas de las críticas que comenzaron a circular.

Lo más sorprendente fue la comparación con Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, quien recientemente también ha sido objeto de crueles críticas por “verse mayor” a sus 21 años. Los usuarios señalaron que el rubio platinado de Millie, sumado a su elección de colores en la ropa y el maquillaje, la hacía ver mucho mayor de lo que realmente es. Algo similar se les dijo a Boyer: “Ese maquillaje no le favorece, la hace ver vieja”, “El tinte no le queda, la hace ver mayor”. Las comparaciones no tardaron en hacer eco, mostrando cómo dos mujeres, ambas bellas y exitosas, se ven atrapadas en los estereotipos de belleza impuestos por una sociedad que exige que las mujeres se vean de cierta manera, a una edad determinada.

Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown ha sido señalada por estos errores en su look (Getty)

Las críticas muestran lo peor de la sociedad

Es irónico cómo, a medida que las mujeres alcanzan la madurez y el éxito, son constantemente juzgadas por su apariencia, como si tuvieran que seguir las mismas reglas de belleza juveniles y perfectas que se nos imponen desde pequeñas. Las críticas a Angelique Boyer y Millie Bobby Brown no son sólo un reflejo de la superficialidad de las redes sociales, sino una prueba palpable de cómo las mujeres vivimos expuestas a expectativas imposibles de cumplir.

Angelique Boyer Sebastián Rulli demuestra su devoción por Angelique Boyer con el mensaje más romántico en redes sociales. (Instagram)

¿Por qué se nos exige vernos jóvenes para siempre, como si nuestra belleza y nuestro valor estuvieran definidos únicamente por nuestra apariencia?

Como sociedad, es crucial que comencemos a cuestionar estos estándares impuestos y a reconocer la belleza en todas sus formas, sin importar la edad o las decisiones de estilo.