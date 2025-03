Revelan ‘delicadas’ declaraciones del nieto de Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón: “Me duermo en el suelo”

Tan solo unos días después de que Imelda Tuñón celebrara la victoria de haber obtenido la custodia de su hijo, tras poco más de 30 días sin verlo, las desgarradoras declaraciones de José Julián han salido a la luz.

En medio de los festejos de la nuera de Maribel Guardia, y la propia actriz enfrentarían una nueva polémica y es que, mientras unos aseguran que la costarricense podría retirar la demanda en contra de la viuda de Julián Figueroa, otros han revelado las condiciones que las autoridades las obligaron a cumplir, en las que se les ordenó no compartir más imágenes del menor o podrían incluso llegar a pisar la cárcel.

Imelda Tuñón recupera la custodia de su hijo Instagram

Mientras se da a conocer el siguiente paso en la demanda que ambas enfrentan, algunos detalles de su vida privada y del contenido del caso han ido saliendo a la luz, entre ellos, las declaraciones que José Julián Figueroa habría hecho a las autoridades tras ser separado de su madre.

Las desgarradoras declaraciones de José Julián sobre su madre

Fue la periodista Inés Moreno, quien dio a conocer las declaraciones que habría hecho José Julián a las autoridades, cuando se abrió la carpeta de investigación y que generaron toda la controversia en torno a Imelda Tuñón sobre sus relaciones con otros hombres y su capacidad para cuidar al menor.

El menor reveló lo que su mamá le hizo decir acerca de su abuela, señalándola de querer separarlos: “Mi mamá me dijo que me iban a apartar de ella y que mi abuelita ‘Mimi’ estaba haciendo esto porque ella quería separarnos, que dijera que mi mamá me protege”.

Imelda Tuñón presumió su reencuentro con José Julián Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

Sumado a esto, el menor habría relatado que la hora de llegada de su madre rondaba entre las 10 de la noche o hasta el otro día por la mañana, y que es lo que hacía en las supuestas fiestas con los amigos de Imelda Tuñón:

“Con mis tíos, bueno, son amigos de mi mamá (...) En las fiestas platico con mis tíos, luego tomo chelas con ellos, vemos películas y comemos pizzas”.

“A veces me duermo en la casa de los amigos de mi mamá (...) Cuando se quedan en mi casa, mi mamá se queda con su amigo ‘Checo’ en la cama y yo me duermo en el suelo; me pone una colchoneta y me duermo ahí”.

Maribel Guardia, Imelda Garza y José Julián Hoy 31 de enero vence el plazo de custodia temporal de José Julián a cargo de la actriz Maribel Guardia, luego de denunciar a su nuera por presunta negligencia en el cuidado del niño de 7 años. (Instagram @MaribelGuardia)

José Julián también reveló que su madre muy pocas veces estaba con él y que, quien lo cuidaba y lo ayudaba a hacer sus tareas, era su nana o su abuela: “Me cuida mi nana y me ayuda a hacer tareas; otras veces mi abuelita ‘Mimi’, muy pocas veces mi mamá”.

“Muy tranquila, yo siempre supe y siempre dije que mi intención es que el niño estuviera con su mamá porque es el mejor lugar para que un niño esté bien. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso a mí me da mucha tranquilidad”.