La red flag de Laura Salazar que Romina reveló por accidente: “el drama está por venir”

“Estoy feliz y disfrutándolo mucho”, así resumió Romina Marcos, su primera relación lésbica que está viviendo al lado de la doctora Laura Salazar. La pareja no duda en demostrarse amor en las redes sociales, pero esta semana la artista usó su TikTok para responder algunas preguntas de sus seguidores y una de las respuestas encendieron las alarmas de sus fans.

Marcos hizo un video en vivo para pronunciarse sobre una parodia que hizo la tiktoker @patriciacastillomunoz sobre ellas, pues esto incomodó mucho a Laura, quien le manifestó su descontento. Se trató de un video sobre la reacción que tuvo Laura cuando Romina le mostró sus rizos.

Laura Salazar y Romina Marcos La doctora Laura Salazar y la actriz Romina Marcos sostiene una relación desde noviembre de 2024. (Instagram @romimarcos @doclaurasalazar)

Ella defendió con todo a su pareja: “¡No vi a Laura sonreír con este video. Lau sintió feo, se puso triste! Es superfácil decir: ‘Ay no te agüites, no te lo tomes personal’ cuando no es de ti de quien se están burlando, cuando no es de ti a quien están ridiculizando. (...) Soy la primera que se ríe cuando me dicen ‘Rambo’, ‘Niño Dios’, ‘Carmelita Salinas’, wey yo entendí, pero no fue fácil, y no pidan que uno lo tome a la ligera o uno no se clave, porque no les está pasando a ustedes y porque no son quienes para decir que le duele o no a alguien.

“Love bombing la súper red flag”

Tras dar su opinión sobre el video que acumula tres millones de visualizaciones, Romina comenzó a responder las preguntas de sus fanáticos. Uno de ellos le consultó cómo le había pedido Laura que fuera su novia, y la respuesta sorprendió:

“No me lo pide, pero igual pronto va a ocurrir, pero yo no sé cuándo, pero obiavmente nos tratamos como novias y todo. Somos un vínculo y una relación. Pues, yo sí quiero que me lo pida y ella también quiere pedirlo, es como sí quiere vivir ese momento bonito, que me diga: ‘¿Quieres ser mi novia?’, y yo: ‘¡Sí!’, pero nada cambia, ya somos pues...”.

Fue entonces cuando los fans le comentaron: “No sabe lo que le espera, el drama está por venir”, “o sea casi algo”, “Eso me huele a drama puro en el futuro”, “love bombing, súper red flag”, “Qué mal plan”, “No terminará nada bien, será el evento canónico de ambas” y “Es igual de intensa que Emilio con Karol, ojalá les vaya bien”.

El love bombing es “dar atención y afecto —generalmente a una pareja romántica, pero no solo— de manera desbordada y abrumadora, y normalmente en una etapa temprana de la relacin. Ese comportamiento, aparentemente romántico y bienintencionado, puede ser parte, sin embargo, de un ciclo de abuso psicológico”, según un artículo de la BBC Mundo.