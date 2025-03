¿Quiénes son las hijas de Brooke Shields? La estrella es madre de dos jóvenes tan bellas como ella

A lo largo de su trayectoria artística, Brooke Shields ha encarnado toda clase de papeles para la pantalla, pero ningún rol le ha traído más alegrías y satisfacciones que el de madre de sus dos hijas.

Rowan y Grier son los nombres de las herederas de la protagonista de La laguna azul. Ambas son fruto de su matrimonio con Chris Henchy, con quien contrajo nupcias el 4 de abril del año 2001.

Sobre sus retoños, la famosa ha hablado en un par de ocasiones en las que ha expresado el orgullo que siente por ellas. “Estoy orgullosa de que digan lo que piensan”, dijo en entrevista a People.

“Son mujeres jóvenes que ya están empezando a encontrar sus propias acciones”, agregó la intérprete sobre sus retoños, a quienes también describió en esa ocasión como “seguras y libres”.

Actualmente, las hijas de Shields ya son universitarias, una etapa que no ha sido sencilla para la estrella. “De repente, ya no son tuyas”, compartió al medio antes citado en agosto de 2024.

“Cuando te das cuenta de que son sus propios seres humanos, puedes volver a conocerlas. Que se revelen ante ti es un nuevo tipo de relación. No las moldeé, pero las protegí lo suficiente para que pudieran convertirse en quienes son y me hice a un lado”, agregó.

¿Quieres saber más sobre las hijas de Brooke Shields? Sigue leyendo para conocer todo lo que se sabe sobre las jovencitas que heredaron la indiscutible belleza y carisma de su famosa madre.

Rowan Francis Henchy

Shields debutó como mamá con el nacimiento de su primera hija, Rowan Francis, el 15 de mayo de 2003. Su primogénita llegó luego de que se sometiera a siete rondas de tratamientos de fertilidad.

Rowan ahora tiene 21 años y una estrecha relación con su madre, con quien ha compartido muchas cosas, incluyendo un tatuaje a juego de mariquitas para hacer honor a su apodo de la infancia.

La joven se graduó de la secundaria en 2021. Desde entonces, asiste a la Universidad Wake Forest. En su fiesta de graduación, llevó un vestido que su famosa mamá usó en los Globos de Oro 1998.

La famosa compartió orgullosa el momento en su perfil en Instagram. “Pensé que era una noche especial cuando me nominaron a un Globo de Oro y usé este vestido en 1998…”, escribió.

“Pero nada podría haberme preparado para ver a mi hija usándolo en su fiesta de graduación. ¡Mamá orgullosa!”, expresó Shields junto a fotos de Rowan usando el vestido y ella llevándolo.

Sobre la joven, su hermana contó a People que es espontánea. “Ella sabe cómo no estresarse por lo que piensen los demás... Y si necesito que me cubra las espaldas, lo hará”, afirmó.

Grier Hammond Henchy

Brooke dio la bienvenida a su segunda hija con Henchy, Grier Hammond, el 18 de abril de 2006. Al presente, tiene 18 años de edad y tiene una relación muy cercana con su reconocida progenitora.

Al igual que Rowan, desde su infancia, ella ha asistido a varios eventos de Hollywood con su madre, con quien comparte su amor por la moda y suele tomar algunas piezas de diseñador de su closet.

De hecho, a diferencia de su hermana mayor, Grier decidió seguir los pasos de su madre como modelo. Uno de sus primeros trabajos fue junto a su madre en una campaña para Victoria’s Secret.

“Me he resistido a esto. Pero verla manejarse de cierta manera, me hace darme cuenta de que es un personaje bastante fuerte”, dijo Shields a People. “Así que no siento que este negocio la devore”.

A pesar de la bendición de su madre para convertirse en modelo por méritos propios, Grier también va a la Universidad Wake Forest. Asimismo, sobre ella, Rowan dijo a la revista que es “leal y firme”.

“Tiene un buen criterio sobre el carácter de otras personas. Es muy divertida cuando baja un poco la guardia. A menudo se muestra despreocupada, pero eso está bien”, añadió.