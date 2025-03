¿Cómo fue la relación de Cameron Diaz y Justin Timberlake? Protagonizaron una pelea tras romper

Cameron Diaz vive felizmente casada con el músico Benji Madden desde 2015. No obstante, antes de conocer al amor de su vida y padre de sus dos hijos, la actriz tuvo romances con otras estrellas.

La relación más famosa que la nominada al Globo de Oro protagonizó antes de contraer nupcias con el guitarrista de Good Charlotte fue con el reconocido actor y cantante Justin Timberlake.

Luego tener una admirada relación a comienzos del milenio, decidieron tomar caminos separados en aparentes buenos términos, aunque luego tuvieron una pelea en medio de una premiación.

La historia de amor de Cameron Diaz y Justin Timberlake

Cameron Diaz y Justin Timberlake se habrían conocido en los Kids Choice Awards en 2003. Los famosos cruzaron caminos cuando la actriz le entregó al cantante el medio al mejor eructo.

Durante aquella época, ella tenía 34 años y él, 25. No obstante, la diferencia de edad no fue problema para que ambos se enamoraran y comenzaran una relación bajo el acoso de la prensa.

En su romance, ambos demostraron mucha complicidad, química y apoyo mutuo. De hecho, vivieron varios rumores de compromiso, aunque dejaron claro no tener ningún deseo de casarse.

Sin embargo, a pesar de lo bien que se veían juntos, el amor se acabó cuatro años después. Las razones de su ruptura nunca quedaron claras, aunque corrieron muchas teorías al respecto.

Una de las hipótesis es que la pareja se peleó por la participación de la actriz Scarlett Johansson en el video de la canción What Goes Around... Comes Around de Timberlake en el año 2006.

De acuerdo a Us Weekly, Cameron “estaba muy celosa de Scarlett... ella no podía creer que él hiciera algo a sus espaldas para ponerla en el video”. Sus celos se habrían basado en que ambos “definitivamente se juntaron después de que ella hizo el video”.

Johansson luego dio unas declaraciones que acallaron las especulaciones. También se rumoreó que Jessica Biel, la actual esposa de cantante, se habría interpuesto en su noviazgo en ese entonces.

De hecho, solo una semana después de que anunciaran su ruptura en enero de 2007, Diaz y Timberlake tuvieron una pelea en la fiesta posterior a los Globos de Oro organizada por Prince.

La revista People informó que ella abordó a su ex cuando él estaba hablando con Biel, lo cual los llevó a comenzar un “intenso enfrentamiento de 40 minutos en una habitación contigua”.

Al final, el cantante terminó golpeando un armario con el puño. A pesar de aquel desafortunado momento, la pareja luego volvió a trabajar junta en dos proyectos y no mostraron hostilidad alguna.