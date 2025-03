Amigo de Silvia Pinal asegura que la actriz era inyectada para dar funciones de teatro

Silvia Pinal fue una artista que marcó toda una generación en el cine mexicano, participando al lado de estrellas reconocidas internacionalmente como María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante, entre otras, inmortalizando su nombre en la industria del entretenimiento.

Después de haber sido hospitalizada en el sur de la Ciudad de México debido a una arritmia cardíaca y presión baja, el 28 de noviembre su vida llegó a su fin a causa del colapso de sus pulmones.

Su muerte trajo consigo algunos conflictos dentro de la dinastía Pinal, como la mansión ubicada en Jardines del Pedregal, que fue heredada a Alejandra Guzmán. Sin embargo, de acuerdo con la periodista Inés Moreno, es el hermano Luis Enrique quien busca sacar a Sylvia Pasquel de la propiedad y reclamar la residencia totalmente para él.

Hoy, otro escándalo movería los hilos de la reconocida familia, tras un testimonio dado por uno de los empleados que trabaja con el reconocido productor Iván Cochegrús.

Alejandra Guzmán denuncia que robaron en la mansión de Silvia Pinal

Silvia Pinal era inyectada y recibió trato indigno

Antonio Mejorado, amigo de Pinal y empleado de Cochegrús, fue testigo de algunas situaciones delicadas que vivió la reconocida actriz por parte del productor durante la obra Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita! en 2022. La artista era la protagonista de la historia, por lo que su presencia era imprescindible en escena, pero su participación no fue grata para ella, pues fue víctima de un trato indigno en lo que sería su último trabajo artístico.

De acuerdo con la información proporcionada por Antonio a Venga la Alegría, a Silvia Pinal se le suministró medicamento para que tuviera energía para las funciones teatrales, aunque ella solo pedía descansar.

“Yo de mis ojos vi que llegaron a inyectar a la señora Silvia Pinal, le estuvieron inyectando a diario para dar funciones. Una señora tanta vitamina, yo llegué a verla llorando de que ya se quería ir a su casa, no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrús le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando. Y le decía a la señora: ‘acuérdese de su público de Hello Dolly, le hacían una porra, la señora como que reaccionaba y (él decía) vamos a inyectarla. Entonces yo no creo que era un homenaje. La quería poner a trabajar el señor Iván Cochegrús’”.

Hasta el momento, los familiares de Silvia Pinal no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si ellos sabían lo que su mamá estuvo viviendo durante la obra.

