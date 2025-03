Emilia Pérez sigue al pie de la polémica durante los Premios Oscar: “Todos unidos para que no se lleve nada”

A las nueve en punto -hora chilena- la transmisión de los Premios Oscar inició desde el Teatro Dolby de Hollywood. Y en apenas los primeros segundos de la ceremonia, el filme francés Emilia Pérez se convirtió en tendencia en redes y no por buenas razones.

A través de X, los usuarios se hicieron sentir con una fuerte ola de rechazo a la película protagonizada por Karla Sofía Gascón que hoy llegó a la premiación con 13 nominaciones.

Además de comentarios, los detractores de Emilia Pérez se volcaron en las redes sociales con memes que manifiestan el repudio a la película.

“Todo Twitter uniéndose para que Emilia Pérez hoy no se lleve nada”, “Que Emilia Pérez pierda en todas las nominaciones”, “O pierde hoy Emilia Pérez en los Oscars o perdemos todos”, “Señor nunca te he pedido nada, pero por favor que no gane Emilia Pérez”, “No merecía ni un premio”, “Un shot cada que Emilia Pérez no gane“, escribieron.

Zoe Saldaña gana Oscar por Emilia Pérez

Pese al rechazo del público por la película, Zoe Saldaña se convirtió en la ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz de reparto’ por su papel en Emilia Pérez. ‘Rita’, como es el nombre de su personaje, es la brillante abogada de un bufete de México que se ve forzada a colaborar el narcotraficante Manitas del Monte; a quien ayuda a hacer la transición de género para convertirse en Emilia Pérez.

“México, los adoro... vengo con mucho amor y con mucha ilusión de poder traer una historia de cuatro mujeres que están desesperadas por encontrar su propia libertad, de manifestar esa historia, y algunas veces lo que quiero decir es que el arte no nos puede hacer sentir como siempre, pero si se hace con amor... nos queda aprender para seguir creciendo”, expresó la actriz minutos antes de llevarse la estatuilla.