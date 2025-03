Demi Moore brilla en la alfombra roja de los Premios Óscar 2025

En la noche más esperada de Hollywood, Demi Moore arribó radiante en su camino a la gloria. La protagonista de ‘La sustancia’ ha disfrutado de una excelente temporada de premios, siendo ampliamente reconocida por su arduo trabajo en el filme, que ahora espera recibir el mayor reconocimiento en los Premios Óscar 2025.

PUBLICIDAD

La estrella, que alcanzó el éxito en los 90 con Ghost y Algunos hombres buenos, llega dispuesta a demostrar que a sus 62 años todavía se pueden alcanzar las metas, resurgiendo al mejor estilo de la leyenda del ave fénix.

¿Cómo lució Demi Moore en la alfombra roja de los Premios Óscar?

Vestida con un diseño personalizado plateado de Giorgio Armani Privé bordado con cristales, con un escote pronunciado y detalles plisados en la cadera y espectaculares joyas, Demi Moore recorrió los 150 metros de ‘red carpet’ del teatro Dolby de Los Ángeles.

En el Dolby Theatre en tan solo hora, la actriz busca “redimirse” después de 45 años de carrera en el cine, rebelándose contra quienes aseguraban que, a sus 62 años, su carrera había terminado. “Hace 30 años, un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas’, que podía hacer películas que triunfaban en taquilla, pero que no sería reconocida. Y yo lo acepté. Me lo creí”, había dicho Moore en la gala de los Globos de Oro cuando subió a recibir su galardón.