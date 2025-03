‘Amor en el laboratorio’: todo sobre el nuevo k-drama que llegó a Netflix este 1 de marzo

Los fanáticos de las series coreanas románticas tienen una nueva producción para ver en Netflix. Y es que la plataforma estrenó el k-drama Amor en el laboratorio este sábado 1 de marzo de 2025.

Encabezada por los talentosos Lee Sun-bin y Kang Tae-oh en su regreso, la producción promete convertirse en una sensación con su historia llena de romance y comedia y su elenco de primer nivel.

¿Quieres saber más sobre el proyecto? Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas sobre este seriado que se robará los corazones de todos los suscriptores del servicio cada fin de semana.

¿De qué trata Amor en el laboratorio, el nuevo k-drama de Netflix?

Amor en el laboratorio sigue a Kim Mi-kyeong, una investigadora en el Instituto de Investigación de la Patata que tiene 12 años dedicada a su trabajo en la institución ubicada en una zona rural.

La vida de Mi-kyeong es tranquila, pero todo da un vuelco cuando asignan a un nuevo director: So Baek-ho. Él es atractivo y con una sonrisa de megavatio, pero se comporta de manera muy fría.

Escena de la serie 'Amor en el laboratorio'

Al comienzo, ambos no se simpatizan y chocan por prácticamente todo. No obstante, con la convivencia y el paso del tiempo, la protagonista no puede evitar comenzar a enamorarse de él.

“La vida de una apasionada investigadora da un giro cuando un estricto director llega a su laboratorio de papas y demuestra que el amor puede brotar en los lugares más inesperados”, reza la sinopsis oficial en Netflix.

Escena de la serie 'Amor en el laboratorio'

¿Quiénes actúan en Amor en el laboratorio?

Amor en el laboratorio está protagonizada por Lee Sun-bin en la piel de Kim Mi-kyeong y Kang Tae-oh como el atractivo So Baek-ho. No obstante, los actores no están solos en esta comedia romántica.

Ambos están arropados por un elenco de talentosas estrellas, como Lee Hak-ju, Kim Ga-eun, Shin Hyeon-Seung, Yoo Seung-mok, Kwak Ja-hyung, Woo Jeong-won, Yoon Jeong-seop, Nam Hyeon-woo, Kim Ji-ah, Jeong Sin-hye, Hwang Jung-min, Cha Mi-kyeong, Son Ji-yoon y Nam Jung-woo.

Escena de la serie 'Amor en el laboratorio'

¿Cuántos episodios tendrá Amor en el laboratorio?

Amor en el laboratorio tendrá un total de 12 episodios. Los capítulos de la serie, creada por Kang Il-su, Shim Jae-hyun y Kim Ho-su, se estrenarán todos los sábados y domingos en Netflix.

Tráiler oficial de Amor en el laboratorio