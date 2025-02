Novia que se hizo viral por huir en su boda contó la verdad de su drástica decisión y todos la aplauden

En las últimas semanas se ha viralizado un meme tras la huida de una novia de su boda en medio de lágrimas, por lo que son muchos los que han bromeado al respecto pero detrás del particular momento hay una triste historia.

El video de la pareja se viralizó exactamente el 14 de febrero, Día de San Valentín y en el mismo se puede ver como la novia toma el micrófono en medio del llanto para pedir perdón a los presentes, no aceptar y salir corriendo del lugar.

“Perdónenme todos, no acepto”, dijo.

La situación generó distintas versiones en redes pues muchos usuarios aseguraban que los habían amenazado de muerte, pero fue la misma mujer de esta historia quien ya contó lo que realmente pasó.

Novia cuenta por qué huyó de su boda

Elena Barrantes, nombre de la mujer que se viralizó vestida de novia, contó en un programa que su pareja Clever Huayán le fue infiel y se enteró un día antes de su llegada al altar, por lo que decidió continuar con sus planes pese a su miedo, nervios y dolor.

“Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra”, comentó.

Su decisión de continuar con la boda la tomó para darle una lección a su pareja reveló que pese a que le suplicó que se quedará con él sus sentimientos cambiaron y ahora “solamente lo quiero, pero no lo amo”.

“Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, declaró.

Y es que tras las declaraciones de Elena, Clever decidió acudir al mismo programa para pedirle una nueva oportunidad pero esta le dejó claro que no lo ama.

Ante el revuelo que ha causado el video en redes sociales, desde el programa aseguraron que le brindarían apoyo legal debido a los negocios que ha generado su situación, por lo que ahora les deberán pedir permiso para todo tipo de comercial.