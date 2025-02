¿No se arrepiente de Nodal? Belinda habla de su pasado y la respuesta sorprende a todos

En una reciente entrevista con la periodista Violeta Moreno, presentada en el programa de Multimedios, Chismorreo, Belinda se abrió sobre su vida personal y profesional, tocando un tema que ha captado la atención de sus seguidores y que muchos relacionaron con su ex, Christian Nodal.

La ruptura con Nodal, que se hizo pública en febrero de 2022, fue un momento inesperado para muchos de sus fanáticos. El cantante anunció la separación a través de sus historias de Instagram, poco después que se comprometieron en matrimonio.

Esta noticia generó múltiples rumores y controversias, incluyendo especulaciones sobre la percepción que tenía la familia de Nodal acerca de la relación. Se decía que su madre, Cristy Nodal, no veía con buenos ojos el noviazgo, así como que la madre de Belinda se aprovechaba económicamente del cantante, cuestiones que nunca fueron confirmadas.

Esto fue lo que dijo Belinda sobre su pasado

Belinda sorprendió a todos al afirmar que no se arrepiente de sus decisiones, a pesar de que algunas de ellas la han puesto en el centro de la polémica.

Durante la charla, Belinda reflexionó sobre los momentos difíciles que ha enfrentado, asegurando que, aunque han sido complicados, no cambiaría nada de su pasado.

“Cada momento me ha ido forjando y me ha hecho crecer como mujer, como persona, como artista. Cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final ha sido… me ha nutrido”, compartió la intérprete, dejando claro que aunque su ruptura le haya dolido, lo mira con gratitud por todas las lecciones.

“No me arrepiento de las decisiones porque al final del día, aunque no hayan sido muchas veces positivas, me han ido forjando como mujer”, afirmó.

La relación entre Belinda y Nodal, aunque terminó, sigue siendo un tema de conversación candente entre sus seguidores y en los medios. En especial, luego que el cantante empezó a salir con Cazzu a pocos meses de su separación y tras tener un hijo con esta, decidió darse una oportunidad romántica con Ángela Aguilar.