¿Sí hubo traición? Shakira rompió el silencio y esto dijo sobre Karol G tras rumores de enemistad

La relación entre Shakira y Karol G ha sido un tema recurrente en los titulares desde que ambas artistas colaboraron en la exitosa canción TQG en 2023. Desde entonces, las especulaciones sobre una supuesta rivalidad han estado presentes, alimentadas por los medios y fans ansiosos por encontrar detalles que confirmarían o desmentirían esta teoría. Sin embargo, fue en el escenario del estadio El Campín en Bogotá, el 26 de febrero de 2025, cuando Shakira decidió romper el silencio y poner fin a los rumores que rondaban su relación con la cantante paisa.

Shakira aclara los rumores sobre Karol G

En una noche llena de emoción y simbolismo, Shakira no solo celebró su regreso a la capital colombiana, sino que aprovechó la ocasión para desmentir las especulaciones sobre su relación con Karol G. Durante el concierto, Shakira se dirigió a sus fans y habló de la resiliencia femenina, un tema que ha sido central en su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Fue en ese momento cuando, con una sonrisa y mucha autenticidad, mencionó a su colega y compatriota, Karol G.

“Pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto, y es que nosotras… nosotras después de cada caída nos levantamos más sabias, un poco más fuertes… un poco más, como dice mi amiga Karol, triple M. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no, facturamos”, fue el poderoso mensaje que Shakira compartió con sus seguidores, recalcando la sororidad que las une. expresó Shakira, citando una de las frases más icónicas de la reguetonera.

¿Cómo nació la relación entre Shakira y Karol G?

El lazo entre Shakira y Karol G comenzó a fortalecerse con su colaboración en TQG, un tema que rápidamente conquistó las listas de éxitos. La química entre las dos artistas fue evidente y la canción se convirtió en un himno para muchas, especialmente para las mujeres. La colaboración parecía reflejar una relación profesional sólida y una amistad que trascendía el ámbito musical.

Sin embargo, a pesar de este éxito, ciertos eventos generaron dudas sobre el estado de su relación. Durante la final de la Copa América 2024, Shakira fue la encargada del espectáculo de medio tiempo, mientras que Karol G interpretó el himno nacional de Colombia. La falta de interacción entre ambas durante el evento dejó a muchos especulando sobre una posible tensión. Además, la presencia de Anuel AA, ex pareja de Karol G, en el lanzamiento del álbum Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, avivó aún más los rumores.

Los rumores sobre la enemistad entre Shakira y Karol G habían cobrado fuerza en días recientes, especialmente después de que Shakira arrasara en la reciente edición de los Premios Lo Nuestro, llevándose seis galardones, incluidos los de “Álbum del Año” por Las Mujeres Ya No Lloran. A pesar de sus éxitos, la cancelación de su concierto en Medellín y la rivalidad mediática con Karol G han alimentado la especulación.

Sin embargo, como Shakira misma afirmó en Bogotá, ambas artistas mantienen una relación profesional y amistosa, en la que no hay lugar para la discordia.

El mensaje de sororidad y fuerza femenina que Shakira compartió en su concierto es una prueba más de que, más allá de los rumores, ellas son un ejemplo de éxito, resiliencia y apoyo mutuo en la música latina.