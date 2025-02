“Provocando lástima”: hija de Daddy Yankee causa indignación tras “celebrar” así el divorcio de sus padres

Si hay una separación que ha generado polémica y ha sido tan mediática como la de Shakira y Gerard Piqué, ha sido la de Daddy Yankee y Mireddys González, quienes siguen un proceso legal por el control de las empresas que construyeron juntos.

¿Los más afectados de esta situación? Los tres hijos de la pareja, Yamilet Ayala González, Jeremy Ayala González, Jesaaelys Ayala González, uno de ellos ha demostrado su apoyo incondicional con su madre Mireddys.

Se trata de Jesaaelys quien en sus redes sociales ha dejado claro la incondicionalidad con su madre con un emotivo gesto. A través de la red social de Instagram, la influencer de maquillaje, de 28 años, preparó un bizcocho decorado con la frase “Por los nuevos comienzos”.

El bizcocho fue acompañado de una nota en la que expresó su orgullo por la fortaleza de Mireddys. “Cerraste el capítulo más grande de tu vida. Eres una mujer valiente y resiliente”, escribió.

Mireddys, conmovida por la muestra de amor de su hija, compartió una imagen del pastel en redes y le respondió con un mensaje de gratitud: “Nada más confortable que pasar momentos tan dolorosos agarrada de tu mano y sustentada por Jesucristo”.

“No eres buena hija”

Pero quienes no lo tomaron muy bien esta publicación fueron los miles de fans del cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, quienes se mostraron molesto por la “celebración” de la joven.

“Hazte está pregunta, te consideras buena hija?”, le preguntó uno de los seguidores y Jesaaelys le contestó: “No me la tengo que hacer, pues se lo que doy y lo que soy 😌✨”.

La situación generó un debate donde varios internautas expresaron su apoyo al interprete de “La Gasolina”: “Cría cuervos y te sacarán los ojos. Gracias a papi nunca te faltó nada”, “Si traicionó al papá que más puedes esperar”, “Si no fuera por tu papá no tendrías ni para los huevos para hacer ese pastel ! 😂😂”, “Eso no se hace a un padre se lo respeta no se le falta el respeto como lo estas haciendo tu. Luego lloras cuando haces un video que todo esto es un circo. 🤡”.

Mientras la familia enfrenta el proceso legal de divorcio y la división del patrimonio, Jesaaelys ha sido clara sobre cómo esta situación ha afectado su relación con su padre.