“Parece que posa con una fan”, Nodal y Ángela Aguilar callan rumores de separación con esta foto, pero no les creen

La pareja quiso callar los rumores de ruptura con esta imagen, pero no les creen

Nodal y Ángela Aguilar son una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo que a pesar de tener a todos en contra han dejado claro que su amor es real.

Sin embargo, tenían semanas sin ser captados juntos, y cada uno asistió a diferentes eventos y compromisos sin el otro, lo que desató rumores de separación.

Pero, este miércoles, la pareja fue captada junta de nuevo, y se tomaron una foto con la que estarían intentando callar los rumores de ruptura, pero no generaron el efecto deseado.

“Parece que posara con una fan”, Nodal y Ángela Aguilar callan rumores de separación con esta foto, pero no les creen

Luego que Nodal se reuniera en la Ciudad de México con la prensa, donde dio detalles de los nuevos rumbos de su carrera y donde estuvo acompañado por sus padres, se reencontró con Ángela Aguilar.

El cantante se fue al aeropuerto de Toluca para encontrarse con su esposa y circula una foto en redes del encuentro donde ambos se ven sonriendo y ella posa su cabeza en el hombro de él.

Sin embargo, en redes aseguran que no se ve amor entre ellos, e incluso aseguran que el cantante parece estar posando con una fan y no con su esposa, por lo que siguen fuertes los rumores que las cosas no están bien entre ellos.

“Ahí no se ve amor”, “parece que posara con una fan y no con la esposa”, “uy pero más enamorados se ven mis amigos”, “ella se ve forzada y él como si posara con cualquier mujer”, “lo siento pero con Cazzu y Belinda se veía más feliz”, “ya Nodal está cansado de angelita”, “a estos el y que amor se les acabó ya”, y “es obvio que ya no hay amor, si es que lo hubo alguna vez”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ángela Aguilar ha sorprendido últimamente con su cambio de look y de imagen, pues ahora lleva looks más atrevidos y luce el cabello largo y en tono marrón, y aunque algunos aseguran que no le queda bien, otros la han alagado y dicen que se ve mejor que nunca.