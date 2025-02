¿No la invitaron? Actrices nominadas al Óscar se juntan, pero Karla Sofía Gascón no asistió y esta sería la razón

Faltando cinco días para la premiación más importante del cine, los Óscar, los nominados en todas las categorías se reunieron para asistir al tradicional almuerzo y cóctel privado que se realiza año tras año. Pero, debido a los devastadores incendios de Los Ángeles, este año se realizó en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de esa ciudad, y se cambió por una cena.

En total fueron 172 nominados los que disfrutaron de este evento y degustaron un plato base de bistec estilo Nueva York, salmón asado, pollo jidori asado en sartén y ñoquis a la pimienta negra, preparado por el chef Wolfgang Puck, según una reseña de la revista ¡Hola!

Aunque hubo muchas estrellas del espectáculo, quienes se llevaron toda la atención del público fueron las artistas Demi Moore, Fernanda Torres, Mikey Madison y Cynthia Erivo, quienes buscan convertirse en la mejor actriz de la 97ª edición de los Premios Oscar. Zoe Saldaña, Timothée Chalamet y Ariana Grande también brillaron en la velada.

Karla Gascón brilló por su ausencia

La gran ausente de la noche, fue a actriz española Karla Sofía Gascón, quien tuvo el papel protagónico en la controversial película “Emilia Pérez” y ahora está compitiendo en la misma de categoría de Demi Moore, resultado que se conocerá este 2 de marzo.

La estrella europea no asistió a este evento y a otros luego del gran escándalo que se desató cuando se divulgaron unos tuits que escribió entre el 2016 y 2021.

Karla Sofía Gascón La actriz española tiene una hermosa hija de 13 años (@karsiagascon/Instagram)

Sus opiniones sobre la propia Academia, sus compañeras de trabajo, los migrantes en España, los latinos, miembros de la comunidad LGBTQ+ a la que ella pertenece, pues es una mujer trans, y más causaron estupor e indignación. Pese a que Karla se disculpó, no ha sido suficiente para el público.

En una entrevista que ofreció a un medio de comunicación de Brasil afirmó que todo sería parte de un boicot por parte de algunos integrantes de la producción de otras cintas para acabar con su imagen. Luego remató en CNN cuando afirmó que no renunciará a su nominación, porque esto fue por su trabajo. Karla vio cómo sus compañeros de reparto le quitaron poco a poco el apoyo.

Pero, esta no sería la razón de su ausencia en la gran cena de este martes 25 de febrero. El columnista de ‘The Hollywood Reporter’ y periodista trans e intersex, Seven Graham, afirmó que el acoso y la cancelación le está pasando factura a Gascón y sería la causante de no asistir.

“Como terapeuta, me sorprende que ella siga viva”, señaló Graham, esto al recordar que, en otros momentos duros de su vida, Karla pensó en suicidarse: “Empecé a pensar cómo lo haría”, confesó la actriz en una entrevista a la misma revista en enero de este año. En lugar de llevar a cabo su plan, optó por escribir sobre su experiencia, convirtiendo el suicidio en un ejercicio literario de catarsis.