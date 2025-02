“Me asfixié solo al verlo”: afirman que el hijo de David Beckham sería un controlador por estas actitudes con su esposa

Más enamorados que nunca, así parecen estar Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz a tres años su matrimonio. Recientemente asistieron vestidos a juego de la marca Burberry, marca que cerró la Semana de la Moda de Londres. Pero, parece que no todo es miel sobre hojuelas entre ellos, y que él escondería una terrible conducta.

PUBLICIDAD

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se conocieron en el 2019 y se casaron en el 2022. Ella es actriz y modelo, él es fotógrafo y autor de un libro de cocina. (Instagram @nicolapeltzbeckham)

Él es el hijo mayor de los empresarios David y Victoria Beckham, mientras que ella es actriz y una multimillonaria, cuya fortuna está calculada en unos 50 millones de dólares, mientras que la de él, solo en 10 millones.

El amor entre ellos floreció en el 2019, específicamente el 29 de octubre cuando asistieron a la fiesta de Halloween que ofreció el actor Leonardo Di Caprio. Pese a las interrupciones que tuvo su relación, sus sentimientos se intensificaron tanto que, solo nueve meses después se comprometieron en matrimonio, y finalmente en abril de 2022 aceptaron en el altar amarse para el resto de sus vidas. La boda fue digna de familias millonarias y se realizó en la mansión de la modelo de 30 años.

Ambos usan sus redes sociales para manifestarse sus sentimientos, especialmente durante las fechas especiales.

“Se le nota a kilómetros lo controlador”

A inicios de febrero, la joven pareja asistió a un gran evento social, captaron la atención, no solo por el atuendo de ambos, sino también por la conducta que él tuvo con ella en diferentes momentos, y que los internautas sostuvieron que se trata de una señal de alerta para ella.

Catalina López, experta en lenguaje no verbal y protocolo, analizó el video que corría en las redes sociales y dio su opinión al respecto, que abrió debate en su publicación en Instagram. Ella afirma que Brooklyn es un hombre controlador. En el video se ve que el también modelo abraza fuerte a su esposa mientras le dice algo al oído, pero ella intenta zafarse y no puede.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Brooklyn Beckham y Nicola Peltz asistieron al desfile de moda de Victoria, madre de él, pero afirmaron que él es un controlador. (Instagram @nicolapeltzbeckham)

“La personalidad controladora también se nota en el lenguaje corporal. La atrae hacia él superando el tiempo determinado para que empiece a ser molesto. Ella busca alejarse, poniéndose de lado. Una vez libre, él la sigue con la mirada y con la mano le pide que regrese pronto a él. Un toque en el saco y una falsa sonrisa, que denotan su incomodidad. Una vez regresa, pide explicación”, explicó López.

PUBLICIDAD

Añadió: “Su cuerpo está siempre de frente a ella, quien es su mayor interés, así estén con otras personas. Parece caballero, pero realmente es controlador. No te equivoques. Al final (del video), la mano sobre sus piernas, trayéndola hacia él: le pertenece y quiere que todos los sepan”.

Las internautas reaccionaron: “Me dio angustia este video”, “Me dio estrés ver a ese hombre”, “Me sorprende cómo muchas mujeres normalizan y romantizan ciertas acciones insanas”, “¡Qué agotador verlo!”, “No me gusta nada el lenguaje no verbal de él, red flag“, “Me sentí asfixiada de solo verlo”,” Se le nota a kilómetros lo controlador y posesivo” y “Hay muchas personas aquí que no saben diferenciar entre ser atento y controlador”.

Pero, otras mujeres lo defendieron: “Ella es más poderosa que él, por eso es la inseguridad”, ”¿Y si no se siente bien en la multitud y ella lo reconforta?”, “Definitivamente soy una tóxica. Yo solo vi un chico súper atento con su pareja”, “Está de moda de exagerarlo todo y sacarlo de contexto” y “Yo solo veo a un hombre enamorado”