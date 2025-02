¿En qué ha actuado John Lithgow? El actor dará vida a Dumbleadore en la serie de ‘Harry Potter’

La adaptación televisiva de Harry Potter está tomando forma. Y es que se acaba de confirmar al primer actor principal que formará parte de la serie de fantasía de HBO: John Lithgow.

PUBLICIDAD

El histrión estadounidense de 79 años de edad se encargará de darle vida al mítico profesor Albus Dumbledore en la nueva producción basada en la serie de novelas de J.K. Rowling.

La estrella declaró que la noticia de que sería el tercer actor en darle vida al famoso director de Hogwarts, luego de Richard Harris y Michael Gambon, “fue una sorpresa” para él.

“No fue una decisión fácil porque me definirá para el último capítulo de mi vida. Me temo. Pero estoy muy emocionado…”, expresó el artista, según reportó el MailOnline.

Aunque las nuevas generaciones quizás no puedan reconocer a Lithgow, el histrión es una gran estrella en Hollywood con una impresionante trayectoria en cine, teatro y televisión.

Las series y películas en las que ha trabajado John Lithgow, el nuevo Dumbleadore

Después de graduarse de Harvard, John Lithgow debutó como actor en la pantalla con un papel la película Dealing: Or The Berkeley-to-Boston Forty-Brick Lost-Bag Blues en 1972.

Desde entonces, el intérprete ha mostrado su talento encarnando toda clase de personajes principales y secundarios en más de 100 producciones para la pequeña y la gran pantalla.

PUBLICIDAD

En televisión, Lithgow ha actuado en aproximadamente unos 50 títulos en total entre los que resaltan 3rd Rock from the Sun (1996–2001), Dexter (2009) y The Crown (2016–2019).

Mientras, en el cine, ha participado en alrededor de 80 filmes, como El mundo según Garp (1982), La fuerza del cariño (1983) y, más recientemente, Cónclave (2024) y Jimpa (2025).

El artista también ha trabajado como narrador y prestado su voz a personajes en diferentes series podcasts, libros y proyectos fílmicos, como Lord Farquaad en Shrek (2001).

Los asesinos de la luna (2023), Dexter: New Blood (2021-2022), Perry Mason (2020-2023), El escándalo (2019), Interestelar (2014), Deuda de honor (2014), El planeta de los simios (R)evolución (2011), Soñadoras (2006) y El Informe Pelícano (1993) son otras series y películas en las que mostró sus dotes y versatilidad como actor.

Por otro lado, sobre las tablas, ha tenido roles en incontables obras, como The Changing Room, Sweet Smell of Success y, más recientemente, Giant, en donde da vida a Roald Dahl.

Gracias a su desempeño a lo largo de su impecable trayectoria, John Lithgow ha sido nominado más de 70 veces a premios prestigiosos y ha ganado alrededor de 30 galardones.

Tal como el Emmy por dar vida a Dick Solomon en 3rd Rock from the Sun, Arthur Mitchell en Dexter y Winston Churchill en The Crown o el Globo de Oro por los dos primeros.

También ganó el Tony por The Changing Room y Sweet Smell of Success. Asimismo, ha sido nominado dos veces al Oscar al mejor actor de reparto por las películas antes citadas.