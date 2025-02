Tachan de “hipócrita” a Ángela Aguilar por criticar a esta cantante, para luego bailar sus temas

Todo lo que haga o deje de hacer la artista Ángela Aguilar será objeto de escrutinio y hasta de burla, por lo que otra vez está metida en una controversia, luego de que la captaron cantando y disfrutando un tema de Karol G, a quien supuestamente le lanzó una indirecta por su trabajo.

Y es que literalmente para ella aplica la popular frase que usan los policías durante las detenciones: “Todo lo que digas puedes ser usado en tu contra”. Todo el meollo en el que está ahora se debe a que en 2021, Karol G se presentó en Premio Juventud cantante “200 copas”, que tiene un ritmo mexicano.

Esto parece que no le agradó a Ángela, pues expresó en ese momento: “Yo creo que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en las canciones”. Pero es que además, no quedó allí porque también presumió su calidad vocal.

“No deberían ser cantantes si no saben cantar, a mi mis papás y mis abuelos me enseñaron que si vas hacer algo lo tienes que hacer bien, y estoy en clases de Opera desde los 4 años, el público se merece respeto y si pagan una entrada es para verte cantar en vivo y no usando Auto-tune”, manifestó en una entrevista el año pasado cuando le preguntaron por el reguetón.

“Ella es su peor enemigo”

Los internautas no olvidaron las frases de la hija de Pepe Aguilar y con esas mismas la lapidaron digitalmente cuando fue captada disfrutando de una canción durante Premio Lo Nuestro.

En el entretiempo y comerciales suelen poner música para amenizar, por lo que ella se empezó a moverse al ritmo de esta. Esto es algo normal, pero los usuarios notaron que ella cantaba y gozaba el tema “Si no te hubieras ido”, que es interpretado precisamente por Karol G.

Ángela Aguilar y Karol G ¿No soporta a 'La Bichota'? El gesto de Ángela Aguilar por el que dicen que "Karol G le desagrada". (Instagram @Angela_Aguilar_ @karolg)

De inmediato dejaron sus comentarios en diferentes redes sociales: “Es una hipócrita”, “Como siempre hablando mal de los demás, pero no se ve en un espejo”, “A esa muchacha lo que le falta es un buen asesor de imagen que la calle” y “Ella es su peor enemigo”.

Sin embargo, hay que acotar que Ángela jamás ha manifestado tener una rivalidad con la colombiana, al contrario, la admira, puesto que en una entrevista manifestó que las mujeres tienen poca cabida en el mundo de la música en comparación con los hombres, pero que, actualmente, Karol G ha roto con esto al conseguir una gira mundial tan exitosa.