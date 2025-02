Muere la actriz Michelle Trachtenberg: la estrella de Gossip Girl y Buffy la Cazavampiros fallece a los 39 años

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por su papel en series icónicas como Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer, falleció a los 39 años, según informan diversos medios. Su carrera comenzó a una edad temprana, destacándose como Nona Mecklenberg en la serie de Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete.

El hallazgo del cuerpo de Trachtenberg se produjo alrededor de las 8 de la mañana del miércoles en un departamento ubicado en One Columbus Place, en Central Park South, según el New York Post. Aunque la causa de su deceso no fue revelada de inmediato, las autoridades informaron que no se investiga su muerte como sospechosa.

Esta noticia llega en un momento en que los seguidores de Trachtenberg habían expresado su preocupación por su salud. En semanas recientes, la actriz había compartido imágenes en redes sociales que generaron inquietud entre sus fans. En una de sus publicaciones, mostró su apariencia en una gala con el mensaje: “I wanted to look like naughty.”

Preocupaciones de los fans

Los seguidores no tardaron en notar su delgada figura y comenzaron a preguntar si se encontraba bien. Solo días antes de su fallecimiento, publicó en Instagram una imagen con la frase “el calor antes de la tormenta.” Esta publicación desató una ola de comentarios de preocupación, donde muchos expresaron: “Siempre y cuando no sea una tormenta fuerte”.

Michelle Trachtenberg inició su carrera como actriz infantil, participando no solo en The Adventures of Pete and Pete, sino también en el rol protagónico de Harriet the Spy. A medida que creció, continuó su trayectoria en la televisión, obteniendo papeles recurrentes en producciones populares. En Buffy the Vampire Slayer, interpretó a la hermana de Buffy, y en Gossip Girl, se destacó como Georgina Sparks, un personaje que generó tanto amor como odio entre los espectadores.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a muchos, quienes recuerdan su impacto en la cultura pop de los años 90 y 2000. Trachtenberg se convirtió en un símbolo para muchos jóvenes de su generación y su trabajo dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento.

En las redes sociales, los tributos comenzaron a fluir, con muchos fans recordando sus actuaciones memorables y compartiendo anécdotas sobre cómo sus personajes los influenciaron. La comunidad artística también ha expresado su tristeza por la pérdida de una figura tan querida, resaltando su talento y carisma.

Los detalles sobre el funeral y otros tributos públicos aún no han sido anunciados. La familia de la actriz ha solicitado privacidad en este momento difícil mientras procesan esta trágica pérdida.