¿La está cortejando? Will Smith envía hermoso ramo de rosas a famosa mexicana y las redes reaccionan

Durante la reciente ceremonia de los Premios Lo Nuestro, Thalía y Will Smith sorprendieron al público con una presentación espectacular que encantó a todos los presentes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el gesto que Will Smith tuvo hacia la artista mexicana después del evento.

Thalía Instagram

Así fue el detalle que Will Smith envió a la famosa mexicana

Tras su actuación conjunta en el escenario, Will Smith decidió enviar un enorme ramo de rosas a Thalía como muestra de agradecimiento y admiración por el desempeño de la cantante durante la gala.

A través de sus redes sociales, Thalía compartió con sus seguidores la impactante sorpresa que recibió del reconocido actor de Hollywood, describiendo el detalle como “gigantesco y precioso”.

El hermoso arreglo floral estaba compuesto por varias docenas de rosas rojas exquisitamente empaquetadas en un celofán rojo, junto con una tarjeta personalizada firmada por Will Smith.

En la nota, el actor expresaba su gratitud por la brillante presentación de Thalía en los Premios Lo Nuestro, destacando su energía y talento en el escenario. La cantante no dudó en agradecer públicamente a Will Smith y a su equipo por el gesto tan especial y significativo.

“Varios momentos de esta última semana empezando por este gigantesco y precioso, ramo de rosas rojas que me mandó Will Smith, Lex Borrero y Neon16. Thank you guys!”, fue parte de lo que escribió la intérprete de No me enseñaste.

PUBLICIDAD

Este gesto de cortesía ha generado fuertes reacciones en las redes sociales, donde los fans de ambos artistas han expresado su asombro y alegría por el hermoso gesto de Will Smith hacia Thalía.

Evidentemente se trata de un gesto de cariño profesional y no romántico, pues Thalía sigue unida en matrimonio al famoso empresario musical, Tommy Mottola, con quien tiene un sólido romance y dos hijos en conjunto.