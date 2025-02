Esta película de Netflix te hará ver el duelo desde otra perspectiva: sanará tu corazón en 120 minutos

La muerte de una madre lleva a su hija a cumplir los sueños de su infancia en The Life List.

The Life List

En los últimos años, Netflix ha logrado cautivar a su audiencia con producciones originales que abordan temas universales y profundas problemáticas que, de alguna forma, todos vivimos. Desde series conmovedoras hasta películas que nos desafían emocionalmente, la plataforma ha sido un refugio para quienes buscan historias con las que identificarse. Y en medio del caos de la vida cotidiana, hay algo reconfortante en una película que nos hable de la pérdida, el renacer y la importancia de redescubrir lo que realmente importa.

The Life List es una de esas historias que nos recuerda lo vital que es abrazar nuestras emociones en momentos de dolor, mientras navegamos las aguas turbulentas de la vida. Aquí te contamos todos los detalles.

‘The Life List’: un emotivo viaje hacia el redescubrimiento personal

The Life List Sofia Carson protagoniza un viaje de autodescubrimiento en The Life List de Netflix. (Netflix)

La nueva comedia romántica protagonizada por Sofia Carson es mucho más que una simple historia de amor. The Life List, basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, nos presenta a Alex Rose (interpretada por Carson), una joven que, tras la muerte de su madre Elizabeth (interpretada por la siempre querida Connie Britton), se ve orillada a embarcarse en una aventura muy personal: cumplir la lista de deseos que escribió cuando era adolescente. Una lista cargada de sueños, desde hacer stand-up comedy hasta encontrar el amor verdadero. A primera vista, la premisa podría sonar como una comedia ligera, pero The Life List es, en su núcleo, una exploración profunda sobre el duelo, la reinvención y la valentía para redescubrirse.

Lo que para muchos podría ser una historia cliché, es lo que lleva a la protagonista a salir de su zona de confort, a descubrir secretos familiares, hacer nuevas conexiones e incluso encontrar el amor. A lo largo de su viaje, el dolor de la pérdida se convierte en un catalizador para la evolución personal, donde el amor, la amistad y la autocomprensión se entrelazan con momentos que nos hacen reír y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra propia vida.

Pérdidas, sueños y amores que nos transforman

The Life List The Life List es una emotiva comedia romántica sobre redescubrirse tras el duelo. (Netflix)

Lo que hace tan especial a The Life List es cómo nos invita a pensar en nuestras propias listas de vida: esos sueños o metas que, con el tiempo, hemos dejado de lado o pospuesto. La película no solo toca el tema del duelo, sino que también nos recuerda que siempre es posible reinventarse, reavivar viejos sueños y comenzar de nuevo. “Alex Rose es yo, eres tú, somos todos nosotros. A veces estamos vivos, pero no vivimos. Ella nos conecta con el soñador que dejamos atrás”, dijo Sofía en entrevista con EW.

Pero la película no solo se trata de Alex, sino también de las relaciones que la acompañan. A lo largo de su viaje, Alex contará con el apoyo de su familia, representada por sus hermanos, y también de Brad (interpretado por Kyle Allen), un abogado que se convierte en su inesperado aliado y amor en ciernes.

The Life List Una comedia romántica que nos invita a reflexionar sobre nuestros sueños. (Netflix)

La química entre los personajes es palpable, y las interpretaciones, especialmente la de Carson y Britton, nos sumergen en un mar de emociones que logran que nos identifiquemos con cada paso de la protagonista.

La historia también se convierte en un tributo a las relaciones familiares, sobre todo a la estrecha conexión entre madre e hija. En una época donde el duelo puede sentirse solitario, la película propone una reflexión sobre el amor incondicional, la memoria de los seres queridos y cómo podemos continuar su legado.