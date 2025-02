Esta película con Julia Roberts y George Clooney es furor en Netflix, pero tiene críticas mixtas

Netflix agrega nuevas producciones a su catálogo prácticamente a diario, pero mientras unas pasan sin gran alboroto, otras causan un auténtico furor entre los suscriptores del servicio.

Tal es el caso de la comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y George Clooney que llegó hace poco al catálogo de la plataforma de transmisión en la región latinoamericana.

De hecho, en la última semana, el proyecto logró entrar en el top 10 del gigante de la transmisión en 21 países, como Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay, entre otros.

Sin embargo, el largometraje no cuenta solo con críticas positivas. ¿Quieres saber de cuál película se trata y qué dijeron los expertos al respecto? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Cuál es la película de Julia Roberts y George Clooney que arrasa en Netflix?

Se trata de Pasaje al paraíso (Ticket to Paradise, por su título original), una película encabezada por Clooney y Roberts bajo la dirección de Ol Parker que se estrenó en 2022.

Escrita por Parker y Daniel Pipski, el filme sigue a los exesposos David y Georgia Cottom desde que deciden olvidar sus diferencias y unirse para sabotear la boda de su hija en Bali.

Y es que ambos creen que Lily, quien está perdidamente enamorada de su novio tailandés Gede, cometerá el mismo error que ellos cometieron cuando se juraron amor hacen 25 años.

¿Qué dijo la crítica de Pasaje al paraíso?

Pasaje al paraíso fue un éxito en taquilla, pero la producción también encabezada por Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier y Lucas Bravo recibió críticas mixtas de especialistas.

Richard Lawson de Vanity Fair opinó que la cinta “no está muy desarrollada (...) pero como una distracción fugaz de la rutina y monotonía de la temporada de invierno, cumple su propósito”.

Richard Roeper de Chicago Sun-Times concluyó que el largometraje “desaprovecha el talento de Julia Roberts y George Clooney con chascarrillos y chistes baratos”.

En un tono más positivo, Leslie Felperin de The Hollywood Reporter escribió: "Quizás su previsibilidad prefabricada es una virtud, y no un obstáculo, especialmente para el público de más edad, que simplemente está encantado de ver a Roberts sonriendo mientras trata de arruinar otra boda“.

Fausto Fernández coincidió en su reseña para Fotogramas. "Película deliciosamente intrascendente y adorablemente previsible (...). No arriesga nada y juega sobre seguro. Todo parece cambiar para que todo siga igual. En el fondo puede que eso nos guste”, dijo.

Ben Travis de Empire juzgó que “con Clooney y Roberts redoblando encantos, incluso los elementos más chirriantes son disfrutables. Una evasión cálida, ingeniosa y bienvenida”.

Mientras, Richard Kuipers de Variety consideró: "Aunque lejos de ser un clásico de su género, es probable que sea simplemente un ‘ticket’ para que el público general disfrute de la oportunidad de ver a Roberts y a Clooney“.

Sin emabrgo, Carlos Boyero de El País no disfrutó su predictibilidad. "Juntar a Julia Roberts y a George Clooney no es suficiente para garantizar un resultado memorable (...) a los 15 minutos de metraje (...) ya me he desinflado. Sé todo lo que va ocurrir“, redactó.