¿Quién es Maia Reficco? La estrella de la película más vista en Netflix ahora tiene raíces argentinas

La película La dolce casa está causando furor en Netflix desde su lanzamiento el pasado 13 de febrero con su historia llena de romance ambientada en los encantadores paisajes de la Toscana.

PUBLICIDAD

De hecho, en su semana debut, la producción logró convertirse en el largometraje de habla inglesa más visto en la plataforma de transmisión tras acumular 19.8 millones de visualizaciones.

El gran éxito del proyecto ha impulsado la popularidad de su protagonista, Maia Reficco. No obstante, la actriz no es ninguna novata en la actuación. A continuación, te contamos sobre ella.

¿Quién es Maia Reficco de La dolce casa?

Maia Reficco nació en Massachusetts, EE. UU., 14 de julio de 2000 como fruto del amor entre la cantante y vocal coach argentina Katie Viqueira y el académico y profesor Ezequiel Reficco.

En su niñez, los Reficco se mudaron a Buenos Aires, en donde Maia comenzó a mostrar interés por la música y la actuación. En esta etapa, además empezó a formarse en diferentes áreas artísticas.

Durante su adolescencia, regresó a Estados Unidos para seguir desarrollándose como artista. Su debut llegó a los 17 años cuando se ganó el papel protagónico de Kally’s Mashup (2017-2018).

En la serie de comedia musical argentina de Nickelodeon Latinoamérica, la joven demostró un talento y carisma natural encarnando a Kally Ponce, papel que la catapultó de inmediato a la fama.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Reficco ha estado imparable encadenando roles en toda clase de proyectos tanto para la pequeña como la gran pantalla con los que se ha ido consolidando como intérprete integral.

Sometimes I Feel Like Dying (2019), Revancha ya (2022), Pretty Little Liars: Un nuevo pecado (2022-2024) y One Fast Move (2024) son algunos títulos en los que ha trabajado además de La dolce casa.

Maia también ha brillado sobre el teatro con su actuación en obras como Evita, Next to Normal, Juegos: la obra y Hadestown. La última representó su estreno sobre las tablas de Broadway.

Asimismo, la famosa ha lanzado varios sencillos como cantante. Tuya (2020), De ti (2021), Tanto calor (2021) y Rápido y furioso (2022) son algunas de las canciones que ha sacado como solista.

La estrella de 24 años además tiene pendiente el estreno de la película A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, una producción que protagoniza junto a la estrella de Heartstopper Kit Connor.

Actualmente, la luminaria -que es abiertamente queer- sigue enfocada en su carrera y su música y no duda en compartir vistazos de sus proyectos a su más de un millón de seguidores en Instagram.