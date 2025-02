Darren Barnet llega a la temporada 10 de Chicago MED como un ‘alma pura’ con muchos secretos detrás

CHICAGO MED -- "Bite Your Tongue" Episode 1002 -- Pictured: (l-r) Steven Weber as Dr. Dean Archer, Darren Barnet as Dr. John Frost -- (Photo by: George Burns Jr/NBC)

Dick Wolf es un productor que se ha especializado en los dramas cotidianos de los servicios de autoridad y emergencias en Estados Unidos, pero más allá del heroísmo sin matices. Eso ha hecho que sus exitosos programas de ‘One Chicago’ se hayan mantenido por bastantes temporadas.

PUBLICIDAD

En el caso de Chicago Med, los televidentes ya llegan a la décima temporada siguiendo las peripecias de un grupo de médicos que tienen que lidiar con pacientes, tragedias y lo que implica estar en el ejercicio´médico.

En esta ocasión, llegan Sarah Ramos como Caitlyn Lennox y Darren Barnet, conocido por la serie ‘YO Nunca’, que interpreta en apariencia, al encantador pediatra John Frost. Él y Maggie Lockwood (Marlyne Barrett) tendrán un extraño vínculo al darse esta cuenta de sus verdaderas intenciones.

Los nuevos episodios ya se pueden ver en Universal + desde el 14 de febrero. NUEVA MUJER habló con el actor sobre su rol.

¿Cómo es interpretar a un personaje que, en apariencia, parece tan encantador, pero que tiene muchos secretos detrás?

Darren Barnet (DB) : es muy divertido. Creo que cualquier persona que, en el exterior, parezca tan encantadora definitivamente tiene cosas detrás de escena. Todos las tenemos, ya sabes, somos humanos. Así que ha sido gratificante, ha sido divertido, y todavía estoy descubriendo hacia dónde va este personaje. Eso ha hecho que el trabajo sea muy interesante.

¿Cómo fue el proceso de preparación para interpretar a un médico, especialmente a un médico que trabaja con niños?

DB: vi episodios anteriores de la serie, vi varios dramas médicos y traté de investigar lo más que pude como alguien que no es médico, ya sabes, fingiendo serlo.

Pero creo que realmente reflexioné sobre algunos de los adultos con los que me identifiqué y que me hicieron sentir escuchado cuando era niño. Y traté de replicar las tácticas que usaron para hacerme sentir cómodo en ese entonces, y creo que ha valido la pena.

PUBLICIDAD

Cuando te ofrecieron este papel en Chicago Med, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la mente al saber que formarías parte de esta serie?

DB: la parte final de la temporada pasada fue muy compleja. Me encantó la idea de adentrarme en esa complejidad de la dinámica de la historia y descubrir dónde encaja Frost. Pero todos fueron muy acogedores y simplemente increíbles.

Darrr

Chicago Med - Season 10 CHICAGO MED -- "Bite Your Tongue" Episode 1002 -- Pictured: Darren Barnet as Dr. John Frost -- (Photo by: George Burns Jr/NBC) (NBC/George Burns Jr/NBC)

Eso ha hecho que el trabajo sea mucho más fácil. Además, la escritura es muy buena, y esta serie tiene mucho de eso. Así que, cada día en el set es algo nuevo, y me encanta.

Además de tu personaje, ¿cuál es tu favorito de la serie?

DB: Mmm, me gusta el Dr. Archer. Me parece gracioso y tiene momentos muy divertidos.

DarrenDar

Chicago Med - Season 10 CHICAGO MED -- "Sink or Swim" Episode 1001 -- Pictured: Darren Barnet as Dr. John Frost -- (Photo by: George Burns Jr/NBC) (NBC/George Burns Jr/NBC)

¿Cuál ha sido el momento más impactante o convincente que has vivido en este programa?

DB: Es muy difícil elegir uno. Los tengo todo el tiempo. Hay algunos momentos que he experimentado, pero de los que no puedo hablar porque los episodios aún no se han emitido. Pero desde el primer episodio me dieron un caso intenso. Estoy lidiando con una niña con un tumor cerebral, y la situación es de vida o muertecon momentos así todas las semanas, así que no puedo esperar a que ustedes los vean.

¿Cómo ha sido la experiencia de filmar la serie?

DB: es el proyecto más largo en el que he trabajado. Son ocho meses al año. Ya sabes, me mudé a Chicago por mi cuenta, y eso ha sido agotador porque, bueno, no hay lugar como el hogar. Pero todos han hecho que sea más fácil. La gente ha sido muy amable.

La producción también ha sido increíblemente comprensiva. Pero sí, es mucho tiempo y mucho trabajo. Aun así, todo vale la pena cuando puedes verlo.

¿Volverías a interpretar a un médico después de esta experiencia? ¿El mismo tipo de papel en otro programa?

DB: probablemente me gustaría expandirme a algo diferente y no quedarme haciendo lo mismo. Pero en términos de interpretar a un personaje con luchas internas, dinámicas complejas, confusión y secretos, eso siempre es divertido. Así que, definitivamente, lo consideraría nuevamente.

¿Cómo definirías tu relación dinámica con Maggie?

DB: Creo que es como una especie de vibra de hermano menor y hermana mayor. Creo que ella me ve a mí y a las cosas con las que lidio más que nadie. Siempre es esa voz de la razón o ese espejo que me hace enfrentar cosas sobre mí mismo que aún no quiero ver.

¿Y cuál ha sido tu personaje menos favorito de la serie? ¿O la experiencia que menos te gustó mientras filmaban?

DB: no diría que tuve una experiencia que no me gustara, pero, como personaje, y es una lástima decirlo porque es una persona encantadora en la vida real: la Dra. Caitlin Lennox al comienzo de la serie. Yo pensaba: “Wow, hay algo un poco irritante en ella”. Pero, con el tiempo, su personaje ha tenido su espacio para crecer.

Ahora está mejorando y se está volviendo más identificable a medida que avanza el programa, porque tiene sus propios secretos que la gente no entiende.

¿Qué es lo más fascinante de estar en una serie bajo la dirección de Dick Wolf?

DB: él tiene una fórmula que claramente funciona. No conozco ningún otro programa en la televisión —tal vez me equivoque— que tenga tres series funcionando dentro del mismo universo.

Así que creo que fue una gran decisión por parte de Dick Wolf. Parece que a los fans les encanta. Y se acerca el episodio crossover, así que estoy emocionado por eso.