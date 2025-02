“Sin Brian, no habría Beatles”: ‘Midas Man’, la biopic del ‘quinto Beatle’ que llevó a Lennon, McCartney, Harrison y Starr al éxito

Tras un exitoso estreno en Reino Unido, que la llevó al puesto número 1 en Amazon Prime Video de aquel país y una arrasadora presentación en Los Ángeles, Midas Man , el biopic de Brian Epstein, llega finalmente a Norteamérica para contar la historia de quien fuera conocido como “el quinto Beatle” y el hombre que llevó a The Beatles a “tocar el cielo”.

La película escrita por Brigit Grant y dirigida por Joe Stephenson está protagonizada por Jacob Fortune-Lloyd quien da vida a Brian Epstein y es reconocido por participar en producciones como ‘Gambito de Dama’ en Netflix, además, cuenta con la participación de Jay Leno, Emily Watson, Eddie Suzy Izzard, Eddie Marsan, Ed Speleers, Blake Richardson, Jonah Lees, Leo Harvey-Elledge, Campbell Wallace, y Adam Lawrence.

Midas Man ya está disponible en México y Norteamérica a través de Olyn Cortesía

En una entrevista con Nueva Mujer, Jonah Lees , el actor encargado de dar vida a John Lennon en la biopic de Brian Epstein, contó más detalles sobre su personaje y cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvo a la hora de interpretar a una de las leyendas musicales más grandes del Reino Unido y una industria entera.

“Es justo decir que fue un sueño hecho realidad. Fue un papel de ensueño. Creo que solo a un puñado de actores se les ha dado la oportunidad de interpretar a John. Y todavía no puedo creer que tuve la oportunidad de hacerlo. Definitivamente, fue un sueño hecho realidad”.

Frente a un público melómano que no es tan fácil de complacer, cuando de películas biográficas se trata, llega Midas Man, para presentar a un cast que captura de inmediato a su espectador, gracias a la pasión de sus actores y las fieles interpretaciones que el público podrá disfrutar, de las que destaca, Jonah Lees, quien encontró en su personaje, similitudes más allá del físico.

Jonah Lees como John Lennon en Midas Man Cortesía

“Yo era un gran admirador de John Lennon y ‘The Beatles’. Siempre me han dicho que me parezco a John Lennon, desde que era un niño, así que fue un gran honor que me dieran la oportunidad de interpretarlo. También soy músico, toco la guitarra y canto. Así que estaba emocionado de poder aportar eso también al papel”.

Y añadió cuál fue su primera impresión al recibir la noticia de que interpretaría a John Lennon en ‘Midas Man':

“Estaba muy intimidado y asustado. Estaba emocionado por la audición y luego, en el momento en que obtuve el papel, recibí la llamada de mi agente diciéndome que lo había conseguido. Colgué el teléfono y al instante me aterroricé y pensé: ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo?”.

Interpretar a un ícono como John Lennon no debe ser fácil y cuando los ojos del mundo se posan sobre ti, Jonah Lees reveló cómo fue para él despojarse de sus propios miedos y enfrentar la crítica.

Midas Man Cortesía

“El desafío al que me enfrenté fue tratar de no dejar que el miedo al tamaño del papel o cualquier presión me afectara, porque, ya sabes, es fácil pensar demasiado en estas cosas cuando estás interpretando a alguien tan icónico. Así que traté de no dejar que el miedo se apoderara de mí y simplemente confiar en mí mismo y en mis instintos”.

A su vez, el actor expresó que pese a las opiniones divididas que podrían surgir, el consuelo lo encontró en aceptar que dio lo mejor de sí mismo, y buscó ofrecer su mejor interpretación:

“Tuve que llegar a un punto en el que me di cuenta de que no estaba haciendo esto por nadie más. No tenía que quitarme toda la presión de encima y darme cuenta de que, siempre que haga lo mejor que pueda y presenté al John que conozco y cómo John me hizo sentir, eso es todo lo que puedo hacer, ¿no?, es simplemente dar mi interpretación”.

Midas Man Cortesía

Además de estar expuesto a la opinión pública y a la mirada de millones de fanáticos alrededor del mundo, la documentación sobre un personaje tan complejo llevó al actor a no escuchar el ruido del exterior para centrarse en desmenuzar cada una de las capas para conocerlo y crear su propia visión sobre Lennon:

“Otro desafío fue tratar de pelar las capas detrás del hombre que es John, porque todos tienen una opinión sobre quién era y cómo es, y hay tantos libros sobre él, y tanta gente tiene una opinión sobre si era abrasivo, o grosero, o malo, o amable. Así que creo que fue un desafío simplemente formar mi propia opinión, hacer mi propia investigación y llegar a hacer mi propia imagen de John. Pero hice lo mejor que pude para disipar todo el ruido y simplemente crear mi propia versión de él”.

Originario de Essex, Inglaterra, Jonah Lees, a sus 29 años de edad, hizo realidad uno de sus más grandes sueños al obtener el papel en el que interpretaría a John Lennon, un ícono musical que al paso del tiempo será recordado por su legado e incomparable talento.

“Soy británico, así que The Beatles, son tan populares allí como en todo el país. Obviamente, son del Reino Unido, así que son una gran parte de nuestra cultura británica. Crecí bastante cerca de Abbey Road y fui a la escuela muy cerca de Abbey Road. Así que creces conociendo a los Beatles y quiénes son, y su música está en todas partes”.

Midas Man Cortesía

Jonah Lees no solo creció cerca de uno de los sitios más emblemáticos del Reino Unido, y es que, la historia de la legendaria banda de Liverpool, fue parte de su vida desde que era un niño, tanto que desde entonces sintió cierta afinidad con el intérprete de ‘Imagine’:

“Me encantaba John Lennon en particular, pensaba que tenía un tono realmente genial cuando era niño. Me gustaba más el rock and roll y me gustaban mucho canciones como ‘Come Together’. Así que, sí, cuando eres niño, creces escuchándolos como todo el mundo lo hacía y yo era fan en ese entonces”.

No solo el clásico tema ‘Come Together’, capturó el corazón del actor conocido por su trabajo en ‘The Phantom of the Open’, también otras producciones de Lennon y Paul McCartney:

“Mi canción favorita de John Lennon cuando se separó de The Beatles es una llamada ‘Cleanup Time’, está en ‘Double Fantasy’. Tengo un vinilo de ese álbum y es una canción realmente genial. En cuanto a los Beatles, en realidad no es una canción de John. Es una canción de Paul McCartney. Es ‘Long and Winding Road’, esa canción me reconforta y es hermosa”.

Midas Man Instagram

En cuanto a su mayor lección al formar parte de esta película, Jonah Lees, resaltó el papel que jugó Brian Epstein para llevar a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr a la cima del éxito, dándole el crédito y respeto a quien es conocido como “el quinto Beatle”, destacando su labor y preocupación por despuntar la carrera del cuarteto de Liverpool.

“Aprendimos mucho sobre Brian. Realmente fue fundamental para hacer de los Beatles quienes fueron. Hemos oído hablar de algunos representantes infames, como el ‘Coronel’ de Elvis Presley, que no era necesariamente muy bueno. Así que Brian Epstein era increíble, y tenía los intereses de ellos en el corazón. Creo que fue genuinamente el quinto Beatle y sin Brian, no habría Beatles, al menos con el éxito que tuvieron. Así que aprendí mucho sobre eso”.

Jonah Lees, Jay Leno, Jacob Fortune-Lloyd y Joe Stephenson Cortesía / Getty Images

Por último, el actor, hizo una mención honorífica a su protagonista, Jacob Fortune-Lloyd, quien interpretó a Brian Epstein en ‘Midas Man’:

<i>“Aprendí de Jacob Fortune­-Lloyd, que interpretó a Brian, que es un actor fantástico y es magnífico en la película. Aprendí mucho sobre Brian al escucharlo, porque obviamente toda su investigación fue sobre Brian”.</i>