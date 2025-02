“Gallito fino”: Emiliano Aguilar ‘estalla’ contra su hermano Leonardo y le ‘advierte’ por esta razón

Este fin de semana, la familia Aguilar enfrentó una nueva controversia en redes sociales luego de que Emiliano, arremetiera contra su hermano Leonardo, tras publicar un polémico posteo apoyando a Grupo Frontera, esto, luego de que se vieran involucrados en una controversia tras supuesto apoyo a Donald Trump.

La polémica con Grupo Frontera comenzó cuando, se filtró supuesta información sobre los votos que la familia y los miembros de la agrupación habrían dado al polémico presidente de los Estados Unidos, quien, se ha pronunciado en contra en los migrantes generando una ola de deportación masiva, lo que generó la molestia de incontables figuras del espectáculo y la indignación del público.

Grupo Frontera se defiende de acusaciones y Leonardo Aguilar los respalda

Tras darse a conocer el supuesto apoyo de quienes versionaran el tema ‘No se Va’ de Morat, los miembros de la agrupación de regional mexicano, se pronunciaron al respecto tras ser cancelados por el público mexicano, diciendo:

“Nosotros somos migrantes, nuestros papás son migrantes, nosotros no apoyamos a ningún partido político que esté en contra de los migrantes. Han habido muchísimas cosas que se han dicho de nosotros, que no son verdad”.

Tras pronunciarse respecto a la polémica que vivieron, una ola de comentarios de apoyo se pudieron leer, sin embargo, el que más llamó la atención, fue el de Leonardo Aguilar, quien le dejó claro a la banda su admiración, declarándose fan del trabajo que han hecho en la industria con dicho género musical.

“Ustedes denle señores. Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin qué hacer. Los reales sabemos quiénes son”, escribió Leonardo Aguilar en el apartado de comentarios del video que publicó Grupo Frontera en redes sociales, misma respuesta que habría causado la molestia de su hermano mayor, Emiliano Aguilar.

Leonardo Aguilar Instagram: @leonardoaguilaroficial (Instagram: @leonardoaguilaroficial)

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo tras apoyar a Grupo Frontera

Tras expresar su apoyo a una agrupación que se vio envuelta en polémica apoyando los ideales de Trump y su ley antimigrantes, Emiliano Aguilar no tardó mucho en arremeter contra su hermano menor, Leonardo, publicando un contundente mensaje en redes sociales.

Primero, publicó en sus redes sociales una storie de Instagram donde se leía: “Ah, y antes que se me olvide, yo digo la verdad y si no, pues, zúmbele”, escribió Emiliano seguido de un “F*ck”, donde no mencionó abiertamente estar en contra de la postura de su hermano, Leonardo Aguilar.

Pero sus tajantes comentarios no terminaron ahí, y es que, el cantante publicó otro mensaje que decía:

“Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público (...) Nuestra gente anda sufriendo por culpa del gobierno de Estados Unidos”, señaló Emiliano Aguilar y agregó: “¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera ,p****o, después de todo lo que está pasando con nuestra raza? Aquí está un mexicano que muere por su raza con los h****s bien puestos. Aquí puro México, mi ‘Gallito Fino’, ahí está su heredero de la dinastía”.

Además de este mensaje, Emiliano Aguilar exhibió un mensaje que le dejó su hermano donde se puede ver un emoji de oveja, amenazando con continuar la polémica, si esto no paraba:

“Y esto es para mi hermano, por si había alguna duda. Te lo dije carnal, los problemas se platican en privado como hermanos. Pero ya rugiste, así que sobres. Por último, acuérdate quién trae más cola que le pisen”.