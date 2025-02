Todas las veces que Paola Dalay ha combinado looks fabulosos con su hija Tessa y roban suspiros

La famosa suele combinar los looks con su hija Tessa

El nacimiento de Tessa trajo consigo mucha felicidad para Paola Dalay y José Eduardo Derbez, sumergiéndolos en una nueva rutina junto a su hija, quien es es la primogénita de la pareja.

Paola, la orgullosa mamá, descubrió en Tessa la compañía perfecta para compartir su estilo único y desde hace meses ha creado combinaciones de looks a juego que han cautivado a todos sus seguidores.

Así es como Paola Dalay y su hija Tessa combinan sus looks

Tessa llegó al mundo el 30 de junio de 2024 y con tan solo tres meses de edad, la pequeña ya mostró interés en los secretos de moda de su mamá, lo que sugiere que podría convertirse en una influencer de moda en el futuro.

La modelo, conocida por su elegancia y buen gusto, comparte habitualmente en sus redes sociales las tendencias de arréglate conmigo, o get ready with me, ofreciendo demostraciones sobre cómo logra combinar sus outfits de manera impecable.

La más reciente llegó hace tan solo días donde la famosa escribió “nosotras de gemelas”, llevando ambas un traje de baño floral en tonos marrones y rosado.

Para recibir la Navidad y el Año Nuevo también apostaron por un look coordinado en tonos rojos, perfectos para elevar la belleza y atraer miradas en esa época.

Ni siquiera Halloween fue la excepción porque ambas se combinaron con un disfraz de esqueleto que causó risas y elogios entre los internautas. Más tarde incluso posaron nuevamente imitando a la popular Merlina.

De hecho, es una dinámica que llevan en casa con las pijamas, demostrando la pasión que sienten por este divertido hobbie.

Desde conjuntos a juego hasta accesorios coordinados, madre e hija han robado suspiros en más de una ocasión con sus combinaciones fabulosas. Los seguidores de Paola Dalay se han rendido ante la dulzura y la armonía que transmiten juntas a través de sus outfits.

La influencia de Paola como ícono de estilo se hace evidente en cada elección de vestuario para Tessa, demostrando que el talento para combinar estilos es algo que se lleva en la sangre.