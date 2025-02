El primer matrimonio de Drew Barrymore duró menos de tres semanas: ¿quién fue su primer esposo?

Drew Barrymore no ha tenido una vida amorosa de comedia romántica

Dentro de la vida amorosa de Drew Barrymore, su matrimonio con William Kopelman es indudablemente el momento más importante, pero él no fue el primer esposo de la famosa actriz.

Antes de contraer nupcias con el también padre de sus hijas, Olive y Frankie, la protagonista de Como si fuera la primera vez ya había pasado por el altar con otros dos hombres muy diferentes.

Con el primero se unió al club de las celebs que han estado casadas por poco tiempo. Y es que el matrimonio habría durado solo 19 días. ¿Quieres saber quién fue su primer marido? Sigue leyendo.

¿Quién fue el primer esposo de Drew Barrymore?

El primer esposo de Drew Barrymore fue el británico Jeremy Thomas . La expareja se conoció en The Room, el bar en Los Ángeles del que Thomas era dueño y la estrella de Hollywood era clienta.

En ese entonces, la celebridad tenía 19 años y él, unos 31. A pesar de la diferencia de edad de doce años, surgió entre ambos una atracción y decidieron comenzar una relación amorosa en 1994.

“Probablemente era un poco menor de edad cuando empezó a ir al bar, pero se adaptó a todo el mundo”, reveló el galés a Radar Online. “Era una chica divertida y venía con sus amigos”.

Tras solo seis semanas de noviazgo, ambos se casaron en un impulso el 20 de marzo de ese año. De acuerdo al medio, la idea surgió a las 4:00 a. m. mientras festejaban con amigos en The Room.

Jeremy logró contratar a un ministro que los declaró marido y mujer en el bar a las 5:30 a. m. La actriz usó un vestido blanco prestado y botas militares. Mientras, la dama de honor fue un pitbull.

El medio aseguró que la unión solo duró 19 días, aunque otros reportes afirman que duraron casados seis semanas. En su conversación al sitio, él reveló que se casó con Drew “porque era linda”.

La luminaria, por su lado, confesó a Star que supo que no había sido su mejor ocurrencia casarse con su primer esposo ese 20 de marzo. "Me di cuenta de mi error el día que me casé con él“, declaró.

De hecho, al día siguiente, la artista dejó a su esposo y se fue a Arizona para grabar Solo ellas y los muchachos a un lado, película que coprotagonizó con Whoopi Goldberg y Mary-Louise Parker.

El británico afirmó a Radar Online que hablaban todos los días por teléfono mientras filmaba y la famosa le decía que lo “extrañaba” y “amaba”; sin embargo, ella habría terminado la relación tras el rodaje.

De acuerdo a su testimonio, tenían planes de irse de luna de miel a Hawái, pero ella se fue sola. “Recibí una llamada telefónica de ella, ¡en Hawái! Se había ido de luna de miel sin mí”, recordó.

Luego la artista comenzó el proceso legal para divorciarse y habría dicho que él solo se casó por su dinero y una Green Card. En entrevista a Rolling Stone tras finalizar su divorcio en 1995, lo llamó “el diablo”.

Después de aquella experiencia, Drew Barrymore se volvió a casar y divorciar en dos oportunidades más. La primera con Tom Green y la segunda con Kopelman, con quien estuvo cuatro años casada.