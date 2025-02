Qué pasará con la hija de Daniel Bisogno: esto hizo el conductor para protegerla si moría

Mientras el público estaba concentrado en los “Premio Lo Nuestro”, el presentador de televisión, Daniel Bisogno falleció a los 51 años, debido a las complicaciones de salud que lo que lo aquejaron desde hace varios meses, pero que en las últimas semanas se incrementaron.

La triste noticia la dio su amiga y compañera de trabajo, Pati Chapoy, con quien compartió en el programa de espectáculos “Ventaneando”: “Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”, decía parde del comunicado.

Desde el 12 de febrero estuvo recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles del Pedregal, la Ciudad de México, debido a una falla multiorgánica, puesto que trascendió tuvo una infección bacteriana en las vías biliares, de acuerdo con Infobae.

El portal señaló que los médicos habían sugerido un nuevo trasplante de hígado, porque el que se practicó en septiembre no funcionó. Pero, además, también requería uno de riñones. En esta calamidad, a Bisogno solo le importaba algo: su hija.

Presentía que moriría: así protegió a su hija

Para Daniel, su mundo era su única hija llamada Michaela, fruto de su relación con Cristina Riva Palacio. La pequeña cumplirá 9 años el próximo 26 de febrero, por lo que uno de los mayores anhelos del comunicador era festejarle su vida, puesto que el año pasado tampoco pudo celebrar el cumpleaños porque estaba hospitalizado.

Daniel Bisogno Daniel Bisogno tuvo a su única hija Michaela, con su expareja Cristina Riva Palacio. La pequeña fue el gran amor de su vida. (Instagram @BisognoDaniel)

En 2023, Bisogno reveló en una entrevista con Yordi Rosado su anhelo por estar junto a su hija, declarando: “Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”.

Pero, al parecer, ya él sabía que no sobreviviría a su enfermedad, por lo que dejó todo listo para que Michaela tenga una vida tranquila, a pesar de su ausencia. En una oportunidad, Pati le preguntó: “¿Ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija?”.

Él respondió: “Totalmente Paty, sí. Mi hija primero que nada tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado básicamente lo poco o mucho que he logrado es únicamente y exclusivamente para ella, y para ayudar a mis papás”, publicó la revista ‘People’ en español.

Para Daniel, Michaela era su “mejor medina siempre”, además, era “mi más chiquita cuidadora. Mi más grande amor. Siempre juntos. Agradeciendo siempre este gran milagro mi Michaela”.