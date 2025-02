“Qué delgada está”, el espectacular vestido rojo con el que Selena Gómez sorprendió y calló a quienes la critican

La famosa actriz y cantante dejó ver lo mucho que bajó de peso con este look

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que además tiene una gran fortuna gracias a su empresa de maquillaje, Rare Beauty.

Aunque actualmente a la famosa le va de maravilla, y halló el amor en el productor Benny Blanco, con quien se casará próximamente, no todo es felicidad en su vida, ya que lucha contra la enfermedad de lupus.

Esta enfermedad la afecta de muchas maneras, afectando sus riñones, causándole cansancio, y además afecta su peso, ya que la hace aumentar y bajar muy seguido, y esto le hace ganar muchas críticas.

Y es que muchos parecen olvidar que la cantante sufre esta enfermedad y hace que su peso varíe y cambie y muchas veces la atacan asegurando que subió de peso.

“Qué delgada está”, el espectacular vestido rojo con el que Selena Gómez sorprendió con gran cambio

Sin embargo, recientemente Selena Gómez sorprendió a todos al presumir su nueva figura, demostrando que ha bajado de peso.

La famosa estuvo en Londres para presentar su esperado álbum I said i love you first, y deslumbró con un espectacular vestido rojo.

Selena llevó un vestido corto de mangas largas, con hombreras con el que muchos notaron lo delgada que luce, y complementó su atuendo con unos stilettos rojos, labial y manicura en el mismo tono, derrochando elegancia y sensualidad.

“Wow Adelgazo full👏”, “que delgada se ve, luce increíble”, “es increíble lo bien que se ve y lo flaca que está”, “Le queda espectacular el rojo❤️”, “Quisiera bajar de peso así de rápido 😢”, “brilló con ese look, me encantó”, “que bella se ve de rojo y que delgada está”, y “estoy impactada con lo flaca que se ve”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, la famosa aprovechó la oportunidad para convivir con sus fans y hasta grabaron un divertido video que compartió en redes con el texto “Me encantó ver a tantos de ustedes en Londres ♥️ Gracias por este día tan especial"”