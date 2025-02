“No deberían tenerla así”: Madre de Shakira se luce en primera fila de su show pero esto desata la furia de fans

Shakira está teniendo un triunfal regreso a los escenarios, ofreciendo un show arrollador en su natal Barranquilla como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, más allá de su espectacular presentación, hubo un detalle que no pasó desapercibido: la presencia de su madre, Nidia Ripoll, en primera fila.

La madre de la cantante se mostró emocionada y muy conmovida mientras coreaba los temas de su hija, especialmente durante la interpretación de Antología, uno de los clásicos de Shakira.

Shakira La madre de Shakira disfrutó del concierto en Barranquilla en primera fila

Junto a ella, también se encontraban los hijos de la artista, Milan y Sasha, quienes vivieron de cerca la entrega de su madre en el escenario. Eso sí, hubo un desató la indignación de los fans

¿Estuvo mal? Madre de Shakira desata indignación por esto

Si bien la madre de Shakira estaba muy animada, disfrutando del concierto, los fans criticaron el hecho de que estuviera de pie, apoyándose de su bastón. Muchos cuestionaron que una mujer de su edad estuviera parada durante el concierto, temiendo por su bienestar.

Las redes sociales estallaron con comentarios divididos. Algunos seguidores de la cantante manifestaron su preocupación: “No deberían tenerla así”, “No debería estar parada, mejor en otro lugar en alto sentadita, cerca de Shaki” y “Ojalá tenga donde sentarse, ya es una persona mayor”, fueron algunas de las opiniones en redes.

No obstante, también hubo quienes defendieron la presencia de Ripoll en primera fila y su decisión de vivir el concierto como una fan más. “A lo mejor quiso vivir la experiencia desde allí, como cualquier otra seguidora de su hija”, “Así es la mamá de Shakira, siempre ha sido sencilla y cercana”.

El poderoso vínculo entre Shakira y su madre

Shakira Shakira siempre ha sido muy unida a sus padres

Más allá de la polémica generada por los fans, la presencia de Nidia Ripoll en el concierto reafirma el fuerte lazo que mantiene con su hija. En varias ocasiones, Shakira ha expresado el amor y admiración que siente por su madre, quien ha sido su gran apoyo, sobre todo en los momentos más difíciles.

En 2024, durante la entrega de los Premios Mujeres en la Música, la artista le dedicó un emotivo mensaje: “Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”.



Desde su mudanza a Miami tras la separación con Gerard Piqué, Shakira ha estado más cerca de sus padres, quienes han sido una base fundamental en su vida y en la crianza de sus hijos. A pesar de su bajo perfil, Nidia Ripoll ha sido confidente, amiga y hasta vocera de su hija en momentos clave.

El apoyo incondicional de Nidia ha sido clave en los procesos personales y profesionales de la artista. Desde cuidar a sus nietos mientras Shakira estaba de gira, hasta convertirse en su confidente en los momentos más turbulentos. .

Bajo este contexto, la gira Las Mujeres Ya No Lloran no sólo es un espectáculo musical, sino también una declaración de independencia, fortaleza y amor, valores que claramente ha aprendido de su madre.