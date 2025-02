“Lo que nunca hizo por JLo” el tierno gesto de amor de Marc Anthony con Nadia en ‘Premio Lo Nuestro’ que encantó

La noche de este jueves 20 de febrero se llevaron a cabo los Premio Lo Nuestro, que premia a lo mejor de la música latina y reúne a grandes artistas como Marc Anthony, Alejandro Sanz, Camilo y muchos más.

Además, también contó con famosas celebridades como Nadia Ferreira, quien debutó como presentadora en la alfombra magenta y entrevistó a diversas celebridades, entre ellas su esposo, Marc Anthony.

“Nunca hizo eso por JLo” el tierno gesto de Marc Anthony con Nadia en ‘Premio Lo Nuestro’ con el que dejó ver lo mucho que la ama

Nadia Ferreira no solo lució hermosa con un espectacular vestido largo brillante dorado y beige y llevó el cabello recogido, sino que brilló con su talento.

Además, vivió un divertido momento con su esposo, Marc Anthony cuando lo entrevistó, “estoy con este artista que me encanta, oye compórtate que estoy trabajando”, le dijo Nadia a Marc mientras él la abrazaba.

“Me encanta este artista, pero me dijeron que su esposa es muy brava no se si me alejo un poquito. Cómo estás, hoy es una noche muy especial para ti, vas a lanzar tu canción por primera vez en el escenario”, dijo ella, a lo que él respondió “¿me llamaste Marc en vez de papi? La primera vez que me llama Marc. Para mí es un honor inmenso verte a ti preciosa, bella, Marquito te espera en la casa”, le dijo el cantante mientras la miraba con amor.

Pero, los gestos de amor del cantante a su esposa no se limitaron y es que tuvo otro gesto con el que dejó ver su amor y orgullo por Nadia, y es que llevó una credencial que decía “esposo de Nadia Ferreira”, lo que desató ternura en las redes.

“Así se demuestra que el amor está por encima del Ego. Bravo Marc and Nadia ❤️”, “que bello, se ve tan enamorado de ella”, “lo que nunca hizo por JLo jaja, de esta sí está enamoradísimo”, “laco bello encantador ❤️❤️”, “quiero y necesito un esposo como Marc”, “De esos esposos que presuman a su bella esposa o pareja es de los míos 😍”, “se ve que está súper enamorado y orgulloso de su esposa, que ternura”, y “creo que por JLo nunca se vio así de enamorado”, fueron algunas de las reacciones en redes.