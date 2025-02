Ella es Ivette Bisogno, la hermana poco conocida de Daniel Bisogno

Las triste noticia del fallecimiento de Daniel Bisogno, uno de los conductores más importantes de la industria del entretenimiento en México, tiene al país, a sus compañeros de Ventaneando y a su familia que luchó para mantenerlo con vida conmovidos.

Tras su hospitalización a causa de una bacteria que complicó todo su cuadro luego de un trasplante de hígado, fue su hermano Alex Bisogno quien asumió la vocería de su enfermedad. “Nada nos podrá separar”, escribió sobre una fotografía familiar que publicó en sus historias de Instagram.

En la fotografía aparece la pequeña Michaela del lado izquierdo (hija de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio) junto a su padre; continúa el padre del conductor conocido como Choncho, Alex Bisogno, Ivette (hermana de los conductores), el hijo de su hermana y la también fallecida matriarca de la familia, Araceli.

Su hermana Ivette fue parte importante en la vida del conductor. Una de las últimas fotos que compartió en Instagram con el también actor de teatro fue la Navidad de 2024, donde están todos en familia.

Ivette Bisogno y su incursión en la televisión

Aun cuando Ivette Bisogno se ha mantenido alejada de los reflectores y está dedicada de lleno a su familia, al igual que Daniel incursionó en la televisión en los 90 y lo hizo en el famoso programa de Paco Stanley.

De acuerdo con la información que ella misma ha ofrecido en distintas apariciones públicas, la última en la emisión de espectáculos que conducía su hermano, Ivette trabajó con Paco Stanley a finales de los 90, cuando asistió a una prueba para formar parte de sus bailarinas.

“Fui a un casting por medio de una agencia en la colonia Roma, donde tenían sus oficinas y en las que estaban Paco y Mario. Ellos hicieron la audición ahí y me dijeron en el momento que sí me quedaba. Iban escogiendo a las chavas al momento, nos ponían a bailar y no hubo ningún tipo de insinuación” , confesó en esa oportunidad.

Según el portal TVyNovelas, Daniel Bisogno compartió que en el momento en que trascendió el atentado que había sufrido el comediante, comenzaron a circular versiones de que la culpable era una mujer rubia.

Nunca se mencionó el nombre de Ivette en la investigación como sospechosa, pero sí fue citada a declarar debido a que las únicas que cumplían con estas características eran ella y Paola Durante, que más tarde sí fue señalada como supuesta cómplice.

Sobre su vida privada se sabe muy poco, pues gracias a Daniel Bisogno solo se sabe que es madre de un niño que es más o menos de la misma edad que Michaela.