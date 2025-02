¿Se hizo millonaria? Adamari López habla sobre su sueldo en TV y la tildan de “sugar mommy”

Adamari López ha sido objeto de comentarios en los últimos días, no solo por su trabajo en televisión dentro del programa Desiguales de Univision, sino también por unas declaraciones en su show de YouTube donde habló de sus sueldos dentro del espectáculo.

En el marco de la celebración del primer aniversario de su programa Ada y Chiqui De Show, junto a su colega Chiquibaby, abordó las preguntas sobre sus ingresos y las expectativas que la gente tiene respecto a las ganancias de los artistas en la industria del entretenimiento.

Adamari López habla sobre sus sueldos en televisión

Durante el episodio reciente, las conductoras reaccionaron a una serie de comentarios de sus seguidores, entre los cuales destacó uno que cuestionaba si realmente ganaban lo suficiente como para llevar un estilo de vida lujoso.

En respuesta, Adamari López no dudó en ser franca. “Yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien”, afirmó.

“Yo siento que cuando he pedido dinero para que me contraten llegamos a una negociación y me siento cómoda. Obviamente me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida. Pero hay que también saber administrarse“, — dijo Adamari López sin revelar las cifras que ganó.

“Obviamente alguien con la trayectoria de Ada merece ganar lo que ganó en su momento o lo que sigue ganando, pero ya yo creo que los tiempos han cambiado y yo creo que nosotros dos somos el ejemplo de que si queremos mantener cierto nivel de vida tenemos que jalarle”, respondió al respecto Chiquibaby.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la situación económica de Adamari López, quien además de la televisión, representa marcas, hace publicidad en sus redes sociales y lleva un emprendimiento de joyería.

Se especula que su patrimonio oscila los 5 millones de dólares producto de su rol como presentadora, actriz y lo previamente mencionado.

Incluso, Javier Ceriani una vez reveló que en Telemundo ganaba aproximadamente un millón de dólares. “Sé de muy buena fuente, porque alguien vio el contrato en Telemundo, y su sueldo básico, al año y ese se divide entre doce, Adamari Lópéz ganaba al año la cifra de US$640.000, más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los US$840.000, pero haciendo un cálculo de todas las firmas que comercializaba yo le estimo un millón", expresó.