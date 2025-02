“Qué susto”, Martha Higareda reapareció tras su boda en sexy bikini, pero por esto la comparan con Lyn May

Hace una semana Martha Higareda celebró su boda con Lewis Howes y lo compartió en redes con sus miles de seguidores, dejando ver lo feliz y enamorada que está.

Sin embargo, días después estuvo desaparecida, pero ahora volvió con un sexy video, que causó algo de polémica en las redes.

“La nueva Lyn May”, Martha Higareda reapareció en redes tras su boda en sexy bikini, pero este detalle robó miradas

Martha Higareda reapareció en las redes tras su boda con un sexy video en el que presume su figura en sexy bikini amarillo y lleva el cabello suelto y al natural.

La actriz mexicana escribió “Hola ! Hello !”, en el video en el que se ve recostada en una silla y luego se levanta para lucir su figura, y aunque muchos la halagaron, otros se fijaron en otro detalle.

Y es que aseguran que el rostro de la actriz luce diferente y hasta la han comparado con Lyn May, quien se ha sometido a diferentes procedimientos en su rostro.

“La nueva lin may”, “Ya no te estires más la cara mujer! . 😂😂”, “demasiado filtro en ese video, ni parece ella”, “Esta bien una foto profesional Bonita, pero enviando besos seductores to every man, a que cuidar tu reputación amiga y MAs cuando eres una mujer casada”, “se ve muy diferente”, “que video tan innecesario más respeto para tu esposo”, “cada vez se parece menos”, y “que susto con este video, esa cara dios jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a la famosa por su rostro, asegurando que luce diferente y que parece haberse hecho algo. Sin embargo, ella continúa presumiéndolo en redes con orgullo, ignorando todas las críticas.

A pesar de estas críticas, muchos seguidores aseguraron que la actriz luce más hermosa y que ahora que está casada tiene un brillo especial, mientras que otros la defendieron y aseguraron que puede lucir sexy sin ningún problema, y estar casada no se lo impide.