Pepe Aguilar llama “señora” a Ángela e internautas lo ‘corrigen’ por este motivo

El 24 de julio del año pasado, la cantante Ángela Aguilar cambio su estado civil, pasó de ser una joven de 20 años y soltera, a convertirse en la esposa de Christian Nodal. La primera aparición de ellos en el escenario como recién casados, él la presentó como su “señora”, algo que a ella no le incomodó. Pero, eso cambió, pues ahora su padre la llamó igual y su reacción no fue la misma.

Ella misma lo ha dicho en varias entrevistas, que le molesta que la llamen señora, pues semánticamente la mayoría de las veces se usa para referirse a una mujer de edad avanzada, aunque también con las que están casadas sin importa la edad que tengan.

“Señora, tu abuela”

Una vez contó una anécdota que vivió con unas niñas pequeñas, quienes al verla le dijeron: “Señora, ¿me puedo sacar una foto con usted’. Esto la molestó un poco, aunque se le tomó con gracia. Recordó que en ese momento pensó en decirle: ‘Señora tu abuela’, pero por supuesto no lo hizo porque entendió las circunstancias.

Sin embargo, acotó: “Nunca me había sentido más ofendida en mi vida y eso que me han ofendido bastante. Pero, de verdad, es que tengo 19 (años) eso significa que nací en el 2003, lo que me hace generación Z y voy a provecharme de eso hasta que pueda hasta que ya no me vea tan chiquita. Es que ahora me anda comparando con gente más grande.

Ahora escuchó de nuevo la palabra, mas ahora de la boca de su propio padre. Pese a que se trató de una broma que él le jugó, a ella le incomodó bastante. Este fin de semana, Pepe Aguilar ofreció un show en el que invitó a su hija menor a participar en el escenario. Ella lucía radiante con su nuevo look, un vestido largo de terciopelo negro con detalles brillantes y un gran escote en la espalda.

Ángela y Pepe Aguilar Pepe Aguilar fue invitado especial en un show, al que asistieron su esposa e hija menor, Ángela. Ellas se ocultaron del púbico. (Instagram @Angela_Aguilar_)

En un extremo de la tarima estaba Pepe y ella en el otro. Entonces, él expresó: ‘¿Me cantas unas canciones? ¿Te sabes esa canción que cantaba tu abuela? Pues, aquí les dejo a la señora, ¡qué raro se oye esa parte!, aquí les dejo a la señora Ángela para que cante una canción de su abuela”.

Ella se cubrió el rostro y también bajó la cabeza, visiblemente incómoda. Esto no fue todo, Pepe también, a modo de juego, le pidió: “Yo de aquí te voy a estar viendo. Por favor, no te desafines, si eres tan amable”. Muchos afirman que esto fue apropósito de los últimos shows en los que ella ha desafinado al cierre de algunas canciones con notas altas.

Los haters saltaron de inmediato: “En unos meses va a engordar, se verá más grande de edad y le dirán doña Ángela”, “Son 3 en ese matrimonio”, “Claro que es una señora, especialmente como se viste”, “Aunque le duela, es una señora de 21 años”.