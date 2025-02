Niñera de nieto de Maribel Guardia reveló infidelidad de Imelda Tuñón

La relación de Julián Figueroa con Imelda Tuñón sigue causando controversia luego de los detalles que han surgido tras la denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de la joven cantante por presuntamente no estar en condiciones de cuidar a su nieto José Julián y acusarla de consumir sustancias ilegales.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Imelda ha sido acusada por distintos testimonios de no cuidar a su hijo por estar de fiestas con distintos hombres y por sus adicciones. A la lista se ha sumado Raquel, la presunta niñera de José Julián y sus palabras complican aun más la imagen de la ex nuera de Guardia.

Y es que la empleada ha asegurado que la ex del le fue infiel y que el mismo Julián estaba consciente de la situación, por lo que las peleas eran constantes en su matrimonio.

Esto dijo la niñera de José Julián sobre infideldiad de Imelda Tuñón

Según reveló Raquel al periodista Javier Ceriani, Julián Figueroa no solo le encargaba a su hijo, sino también a Imelda pues sospechaba de sus andanzas por lo que estaba en búsqueda de pruebas.

“Lo que no supo Imelda es que Julián no nada más me encargaba a su hijo, también me encargaba a Imelda (...) Julián sí llegó a saber, él quería juntar pruebas porque tampoco podía hacer como algo porque sin pruebas no funciona (...) yo le dije: ‘No quiero meterme más allá porque son problemas para mí”.

De igual manera, sostuvo que llegó a presenciar que Imelda regresaba de fiestas con un hombre “güero”.

“Yo sí llegué a ver que en el hotel donde estábamos José Julián y yo, ella llegó con un hombre güero. Cuando regresaron era de madrugada, llegaron cayéndose”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Raquel mencionó que Tuñón y Figueroa se peleaban constantemente porque su relación no era sana.

“No era una relación sana, era una relación en que en ratitos se veían normal y en otra como perros y gatos, se peleaban terrible. Desde gritos hasta rasguños que llegué a ver”, enfatizó.

La niñera de José Julian dejó claro que nadie le estaba pagando para hablar en contra de Imelda, pues ella decidió hablar de la situación al ser quien llegó a presenciar los problemas y su ausencia como madre.

“Yo no le tengo miedo, que recapacite y que use el cerebro porque no estamos hablando de un juguete, sino de un niño. A mí no me están pagando ni un peso, ni siquiera me están diciendo que hable, yo vi los hechos y vi siempre una mamá ausente, me tocó cosas donde llegué a llorar por sentir que José Julián estaba solo, porque la persona principal que debe estar debe ser la mamá, no la abuelita, no la niñera”, declaró.