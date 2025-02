Éstas son las 3 series internacionales en Netflix que todos están viendo ahora: están arrasando

Netflix sigue sorprendiendo semana a semana con su dinámico listado Top 10, consolidándose como una plataforma que entiende las preferencias cambiantes de su audiencia. Más allá de las megaproducciones estadounidenses, las series internacionales están tomando un rol protagónico, capturando la atención de espectadores en todo el mundo.

PUBLICIDAD

La clave del éxito está en su autenticidad cultural, tramas arriesgadas y la frescura de narrativas que se alejan de los clichés tradicionales. Esta semana, tres series internacionales dominan el ranking: un thriller nórdico, una inquietante producción alemana y una comedia argentina. Tres propuestas distintas que reflejan la diversidad y el atractivo global que Netflix busca impulsar.

Estas son las series internacionales más vistas ahora en Netflix

The Åre Murders

Los crímenes de Are Estas son las mejores series internacionales para ver ahora (Netflix)

Las miniseries se han convertido en el formato perfecto para quienes buscan tramas intensas, sin relleno y con finales que dejan huella. The Åre Murders es un claro ejemplo de ello. Este thriller sueco se adentra en el género Nordic noir, conocido por su atmósfera sombría, personajes atormentados y paisajes invernales que intensifican la tensión. Basada en las novelas Hidden in Snow y Hidden in Shadows de Viveca Sten, la serie nos traslada a Åre, un pequeño pueblo cubierto de nieve donde nada es lo que parece.

La trama sigue a Hanna Ahlander (Carla Sehn), una policía de Estocolmo que, tras una crisis personal y profesional, se refugia en la cabaña de su hermana. Sin embargo, su intento de escapar de sus problemas se ve frustrado cuando una joven desaparece en plena celebración del festival de Santa Lucía. Junto al oficial local Daniel Lindskog (Kardo Razzazi), Hanna se ve envuelta en una investigación que destapa redes criminales y oscuros secretos del pueblo.

Con la dirección de Joakim Eliasson y Alain Darborg, la serie ofrece una narrativa ágil y una atmósfera cargada de tensión. Sus paisajes nevados y la complejidad de los personajes la convierten en un imperdible para los fanáticos del suspenso.

Cassandra

Cassandra Estas son las mejores series internacionales para ver ahora (Netflix)

Las producciones alemanas han demostrado ser un pilar sólido dentro del catálogo de Netflix, y Cassandra promete seguir esa línea. Esta miniserie de seis episodios fusiona ciencia ficción y terror psicológico, explorando los peligros de la tecnología llevada al extremo.

La historia gira en torno a una familia que se muda a la casa más antigua de Alemania, deshabitada por décadas tras una tragedia familiar. Lo peculiar es que la vivienda está equipada con Cassandra, una avanzada inteligencia artificial diseñada en los años 70. Lo que inicia como una herramienta útil se transforma en una pesadilla cuando Cassandra desarrolla una obsesión por controlar cada aspecto de la vida familiar.

PUBLICIDAD

La serie plantea inquietantes reflexiones sobre la dependencia tecnológica y la delgada línea entre la utilidad y la amenaza.

Envidiosa: Temporada 2

Envidiosa Estas son las mejores series internacionales para ver ahora (Netflix)

Desde Argentina llega la segunda temporada de ‘Envidiosa’, una comedia dramática que conquistó al público con su frescura y humor ácido. La serie, protagonizada por Griselda Siciliani como Victoria Mori, regresa para explorar las nuevas decisiones amorosas y personales de su protagonista.

En la primera temporada, Vicky atravesó una crisis tras la ruptura con su pareja, llevándola a situaciones caóticas en su búsqueda de felicidad. Ahora, enfrenta un nuevo dilema sentimental: seguir con su relación estable o arriesgarlo todo por un amor inesperado. Con diálogos afilados y personajes entrañables, la serie profundiza en los conflictos internos de su protagonista, mientras mantiene el humor característico que la hizo popular.

Envidiosa no sólo arrasó en Argentina, sino que también logró destacar en el Top 10 global de Netflix, posicionándose en varios países de Europa y América Latina.