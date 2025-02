Ella es Coral, la hermana de Alicia Villarreal que la habría salvado de las ‘garras’ de Cruz Martínez

En medio de un escándalo familiar que ha levantado preocupación y consternación en el mundo del espectáculo, Coral Villarreal, hermana de la cantante Alicia Villarreal, ha emergido como una figura clave tras un presunto ataque de violencia doméstica por parte de Cruz Martínez, esposo de la artista.

Lo que se sabe de Coral, la hermana de Alicia Villarreal

Según fuentes cercanas, Alicia Villarreal habría sido agredida físicamente e incluso ahorcada por Cruz Martínez en un incidente que tuvo lugar recientemente. En un acto desesperado, la cantante habría recurrido a su hermana Coral en busca de ayuda y protección, quien acudió a ella y la llevó al hospital.

Tras el incidente, Coral Villarreal rompió su silencio y ofreció breves declaraciones al periodista Carlo Uriel, quien compartió sus palabras en su canal de YouTube.

En sus palabras, Coral expresó su deseo de mantenerse al margen de la disputa entre su hermana y su cuñado, considerando que se trata de un asunto que únicamente concierne a la pareja afectada.

“No está hospitalizada, de hecho trabajamos hoy en Michoacán y no te puedo dar más información… Es que no tengo información”, confirmó, pues aunque no se tienen muchos detalles de ella, se sabe que trabaja a su lado como su asistente personal. En su perfil de X, incluso se describe como estilista.

El periodista Carlo Uriel reveló que la violencia doméstica en el hogar de Alicia Villarreal no sería un tema nuevo, sino que habría escalado en los últimos meses, evidenciando un problema latente que finalmente habría estallado. Detalles sobre discusiones acaloradas y agresiones previas entre la cantante y Cruz Martínez han salido a la luz, revelando un patrón preocupante de comportamiento.

La noche del 16 de febrero, durante un concierto en vivo, Alicia Villarreal habría dado señales de auxilio, lo que desató una serie de denuncias por agresión física contra Cruz Martínez.

Tras el incidente, se sabe que Coral Villarreal se mantuvo al lado de su hermana, acompañándola al hospital para una revisión médica y brindándole el apoyo emocional necesario en medio de la crisis.