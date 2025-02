El reproche de Meghan Markle a Harry tras relanzar su nueva marca ‘As Ever’

Meghan Markle ha vuelto a quedar en la mira pública tras cambiar el nombre de sumarca de estilo de vida ‘American Riviera Orchard’ para ponerle ‘As Ever’ y convertirse en ella en la imagen junto a su hija Lilibeth, decisión que sorprendió a todos ante el hermetismo que ha mantenido con la vida de sus hijos.

Pero este no ha sido el único detalle que ha llamado la atención sino que en medio de las promociones de su negocio, la ex actriz se encargó de hablar sobre los sacrificios que ha hecho los últimos años, tras casarse con el príncipe Harry y también abandonar la royal family.

El reproche de Meghan Markle al príncipe Harry

Tras colgar una publicación en su cuenta en Instagram y le habló a quienes la han seguido desde 2014 cuando contaba con su página web ‘The Tig’ donde trataba temas como estilo de vida, viajes, gastronomía y hasta llegó a opinar sobre la royal family.

Sin embargo, el sitio lo tuvo que cerrar antes de su boda con Harry en 2017 y durante este tiempo había dejado atrás su antigua vida.

“As Ever significa básicamente lo que siempre ha sido, y si me has seguido desde 2014 con The Tig, sabes que siempre me ha gustado cocinar, hacer manualidades y la jardinería: esto es lo que hago. Y no he podido compartirlo contigo de la misma manera durante los últimos años, pero ahora puedo, así que, como las cosas están empezando a filtrarse, quería que lo escucharas de mí primero”, dijo.

Sus palabras fueron consideradas un reproche hacia su esposo y hacia la monarquía británica, por lo que internautas incluso recordaron el rechazo que llegó a plasmar en su blog tras la boda de Kate Middleton con el príncipe William.

“Las niñas sueñan con ser princesas. A mí, por ejemplo, me encantaba She-Ra, la Princesa del Poder. Las mujeres adultas parecen conservar esta fantasía infantil. No hay más que ver la pompa y circunstancia que rodearon la boda real y las interminables conversaciones sobre la princesa Kate”, opinó.

El emprendimiento de Meghan ofrece desde conservas de frutas, preparaciones para el cabello no medicinales, hasta velas, artículos de papelería y joyas, sin embargo, no ha contado con el apoyo que esperaba por lo que muchos aseguran que el cambio de su nombre y la aparición de su hija Lilibeth ha sido una estrategia de marketing para humanizar la marca.