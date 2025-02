¿Cachetada a Mireddys? Así fue como Daddy Yankee “celebró” estar oficialmente divorciado de su ex

Daddy Yankee y Mireddys González están oficialmente divorciados, así lo reveló Despierta América este martes.

El cantante, quien estuvo casado por casi 30 años con Mireddys, finalmente ya es un hombre soltero de forma oficial, ha estado activo en sus redes sociales y se ha mostrado feliz y pleno en esta nueva etapa.

¿Le envió una indirecta a Mireddys? El mensaje que Daddy Yankee publicó en redes tras estar oficialmente divorciado

Luego que Daddy Yankee quedara divorciado de forma oficial de Mireddys, el cantante compartió en redes un mensaje y unas fotos con las que aseguran que le mandó una indirecta a su ex.

“Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después” En Victoria Siempre! ✝️”, escribió el famoso cantante junto a unas fotos donde se ve serio y luce un outfit beige con pantalón y camiseta oversize, además de llevar lentes oscuros.

Esto desató polémica en redes, pues aseguran que fue su forma de celebrar su divorcio y dejarle claro a su ex que está feliz sin ella.

“Que bien te ves soltero 😍”, “uy pero que indirecta tan directa”, “y así es como Daddy festeja la soltería”, “El divorciado más guapo del mundo❤️😍”, “El cuarentón que quiero 😍”, “se ve que él salió ganando, que feliz y bello se ve”, “así como cuando te divorcias y estás feliz jaja”, “que manera de celebrar la soltería”, y “uy Mireddys vea lo que perdió por andar de avara jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, el cantante aprovechó este martes de lanzar su nuevo tema En el desierto que tiene frases como “lugar del débil, lugar del fuerte, lugar de vida. Cuando me enfrenté a lo que temía me di cuenta que no era tan débil como creía señor hazme ver que siempre estás ahí, aclara cualquier confusión, ayúdame”, por lo que muchos sospechan que habla de su ex.

Por lo pronto, Daddy Yankee y su ex comenzarán el proceso de división de bienes, luego del divorcio y de haberse enfrentado en un juicio luego que el cantante descubriera que su ex y su hermana habían transferido 100 millones de dólares de sus cuentas empresariales sin su autorización.

Daddy Yankee y su relación con sus hijos tras su separación de Mireddys

Tras la separación de su esposa, la relación del cantante y su hija Jesaaelys se ha visto fracturada, y ella ha dejado claro que apoya a su madre y no a él.

Sin embargo, su relación con sus otros hijos Yamilet y Jeremy se ha afianzado y el cantante ha dejado ver lo bien que se llevan y el tiempo de calidad que están pasando juntos.