Shakira reaparece en concierto tras salir del hospital y su aspecto preocupa a los fans: “luce ojerosa”

El domingo 16 de febrero, Shakira fue ingresada de emergencia al hospital debido a un fuerte dolor abdominal derivado de una gastritis que la obligó a posponer sus compromisos y enviar un mensaje a través de sus redes sociales explicando lo que había sucedido.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó Shakira a través de sus redes sociales: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Tras ser dada de alta, Shakira lanzó un nuevo comunicado en el que agradeció a los fans por sus muestras de apoyo: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”.

Luego de cancelar la fecha que tenía pactada en Perú, Shakira regresó a los escenarios para compartir con su público y entonar algunos de sus más grandes éxitos, y lanzar alguna que otra tiradera a Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Shakira reaparece tras ser dada de alta del hospital

Aunque algunos pensaron que Shakira cancelaría las fechas que tenía pactadas en Perú, la sorpresa llegó cuando la barranquillera confirmó que continuaría con su concierto del pasado 17 de febrero y hasta invitó a su público a compartir fotografías de su show, mismas que comenzó a repostear a través de sus redes sociales.

En redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que se le puede ver ofreciendo una memorable presentación para su público, pese a que algunos esperaban que la barranquillera cancelara el resto de su agenda por los problemas de salud que enfrentó el fin de semana.

Fue el Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ el que difundió un video de la presentación de Shakira donde se le vio utilizando un deslumbrante atuendo estilo Barbie, de minifalda y top, mientras dedicaba unas palabras a su público donde mencionó:

“Qué ganas de volver al Perú después de 14 años. Esto es un sueño. Gracias, Lima, por las muestras de afecto de ayer (domingo), gracias a todos por los mensajes de cariño que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre. Lima, no hay mejor reencuentro”, dijo Shakira a sus miles de fanáticos en el Estadio Nacional.