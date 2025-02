Se aferra a la vida: Daniel Bisogno y el doloroso tratamiento al que debe someterse para recuperar su salud

El cuadro de Daniel Bisogno no es nada alentador; pero sus ganas de vivir y su fortaleza para superar cada uno de los problemas de salud que le ha tocado enfrentar en los últimos meses, lo mantienen en pie. Fuentes revelan que el cuadro de salud del conductor se ha agravado y podría someterse a una hemodiálisis.

Tras presentar varios problemas de salud, en septiembre de 2024 Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado, pero no ha podido retomar su vida habitual debido a diversas complicaciones a las que se ha tenido que enfrentar.

Recientemente se corrió el rumor de que Bisogno tenía una trombosis pulmonar, información desmentida por Alex Bisogno, quien aseguró al programa Ventaneando que el mayor problema de su hermano es una bacteria que no han podido erradicar.

Es una bacteria, asegura su hermano

Destaca el portal SDP Noticias, la bacteria que tiene Bisogno está alojada en las prótesis biliares que le fueron colocadas tras el trasplante de hígado.

Los médicos intentaron frenar la infección con antibióticos de alto impacto, pero el tratamiento afectó el funcionamiento de otros órganos, llevando a una crisis de salud.

A pesar de las dificultades, su familia y amigos cercanos afirman que el conductor sigue con una gran fuerza de voluntad y con las ganas de salir adelante.

Por ahora, su recuperación dependerá de cómo responda a los tratamientos en los próximos días.

Falla multiorgánica

Recientemente la revista TvNotas habló con una persona cercana a la familia de Daniel Bisogno, quien les confesó cuál es el estado de salud del conductor de Ventaneando.

La fuente puntualizó que la familia no puede estar mucho tiempo con Daniel Bisogno, pues se encuentra en terapia intensiva y cuando entran a verlo le dan ánimos para que pueda salir adelante.

Precisó que Bisogno tiene una falla multiorgánica, pues ahorita no le funcionan su hígado, riñones y pulmones; además de que se le infectó la sangre. A pesar de la gravedad, la fuente señaló que el conductor ha estado así en otras ocasiones y poco a poco va mejorando.

¿A hemodiálisis?

Lo que preocupa a la familia en estos momentos es que al parecer Daniel Bisogno tendría que someterse a hemodiálisis lo que le resta de su vida.

La hemodiálisis es un tratamiento que filtra la sangre para eliminar toxinas y desechos, y equilibrar los minerales. Se utiliza para tratar la insuficiencia renal crónica.

Según el portal Centro Médico ABC, este procedimiento se requiere cuando la persona vive con enfermedad renal terminal, que es la última etapa de la enfermedad renal crónica, es decir, cuando los riñones ya no logran realizar su función.

Los riñones están diseñados para eliminar tanto los desechos como el exceso de agua del cuerpo y, en caso de que no logren realizar esto, s e presenta la enfermedad renal crónica; dos causas comunes, mas no las únicas de que se presente esto es: tener diabetes no controlada o presión arterial alta mal atendida.

Otras causas que pueden provocar insuficiencia renal son inflamación del riñón, presencia de quistes, enfermedades renales hereditarias o el uso de algunos medicamentos de manera prolongada.