La historia real detrás de ‘Vinagre de manzana’: ¿qué pasó con la verdadera Belle Gibson?

Desde su reciente estreno en Netflix, la serie Vinagre de manzana ha logrado enganchar a los espectadores con un impactante relato basado en la historia real la exinfluencer Belle Gibson.

A lo largo de seis episodios, la producción sigue la vida de Gibson desde su auge como gurú wellness hasta su caída en desgracia cuando las mentiras que dijo para catapultarse quedaron al descubierto.

Encabezada por Kaitlyn Dever como Belle, la miniserie se basa en el libro La mujer que engañó al mundo (2017) de los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, quienes revelaron su estafa.

Si ya viste la trama, pero te quedaste con ganas de saber más sobre la protagonista real del proyecto, sigue leyendo para conocer la verdadera historia de Gibson y descubrir en dónde está ella ahora.

La historia real de Belle Gibson de la serie Vinagre de manzana

Annabelle Gibson nació en Queensland, Australia, en 1991. En este lugar, creció con su mamá y hermanos. Su familia se mudó mucho, pero varias de sus confesiones de esta etapa se han refutado.

La ex creadora de contenido afirmó que su mamá sufría de esclerosis múltiple y uno de sus hermanos era autista, por lo que tuvo que cuidarla y encargarse del hogar desde los cinco años.

Sin embargo, su madre, Natalie Dal-Bello, aseguró en una entrevista que eso era una “tontería”.

“Belle nunca se preocupó por mí, su hermano no es autista y ella apenas ha hecho un minuto de trabajo doméstico en su vida”, dijo en una conversación con The Australian Women’s Weekly.

“Prácticamente me he matado trabajando para darle a esa niña todo lo que quería en la vida… Nunca estaba contenta con lo que tenía y su familia la avergonzaba”, declaró.

Luego de una niñez y adolescencia aparentemente normal, Belle Gibson saltó en la fama en su país cuando afirmó en internet que había sido diagnosticada con cáncer cerebral a los 20 años en 2009.

Gibson contó que, tras tener una serie de síntomas, fue a consulta con el neurólogo e inmunólogo Mark Johns. El doctor le diagnosticó glioblastoma en etapa 4 y dijo que tenía cuatro meses de vida.

Luego comenzó a compartir en redes sociales su supuesto proceso para batallar contra la enfermedad, aunque después se supo que este médico no existió y nunca recibió tal diagnóstico.

En un punto, Belle declaró que había decidido no someterse a tratamientos tradicionales y apostar por alimentación sana, mente positiva y una manera limpia de vivir para tratar su cáncer. Después, aseveró que la terapia alternativa con remedios naturales la curó de forma milagrosa.

Su mensaje cobró pujanza en las plataformas sociales y logró acumular más de 300 mil seguidores entre quienes deseaban vivir de forma sana y quienes querían curar su cáncer terminal como ella.

La entonces influencer usó su éxito para lanzar la aplicación The Whole Pantry en 2013. La app causó sensación y se dio a conocer en todo el mundo. No obstante, las mentiras de Belle no se detuvieron.

Al año siguiente, Belle anunció a sus fieles fanáticos que su cáncer se había extendido a su sangre, bazo, útero e hígado y publicó un libro de cocina con el mismo nombre de su aplicación de salud.

A comienzos de 2015, la celebridad reveló que había generado más de un millón de dólares australianos gracias a sus emprendimientos, pero su imperio se desplomó por una de sus mentiras.

La personalidad de las redes había afirmado que estaba donando gran porción de sus ganancias a diferentes organizaciones. Los periodistas en Australia empezaron a investigar si eso era cierto.

En su investigación, descubrieron más que eso. Los reporteros expusieron en The Australian y The Age no solo que Belle no había donado nada de lo prometido, sino que nunca había tenido cáncer.

La publicación causó un auténtico escándalo en Australia. En respuesta al reportaje, Belle dio una entrevista a The Australian Women’s Weekly en donde reconoció que todo lo dicho era mentira.

“No quiero perdón. Simplemente creo que (hablar) fue lo responsable. Por encima de todo, me gustaría que la gente dijera: ‘Vale, es humana”, expresó. Después tuvo que enfrentar a la justicia.

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo inició acciones legales contra ella en 2017. Fue declarada culpable de violar cinco cargos de la ley del consumidor y multada con una gran suma.

De acuerdo informes citados por la revista Woman’s Day, la deuda que la ex estrella de redes debía cancelar por sus delitos superaba los 500 mil dólares australianos, pero todavía no habría pagado.

¿En dónde se encuentra Belle Gibson en la actualidad?

El medio asegura que Belle Gibson sigue llevando un estilo de vida acomodado pese a sus deudas. De hecho, de acuerdo a reportes de varios medios, incluso ha hecho viajes a países como Indonesia.

Sin embargo, se mantiene lejos de todas las redes sociales. De acuerdo a un informe publicado en 2020, estaba viviendo en Melbourne, en donde se habría unido a la comunidad oromo de Etiopía.

Ella habría cambiado su nombre a Sabontu y se comunicaba tanto en inglés como en oromo. Gibson aseguró a un reportero entonces que se sentía “bendecida por ser adoptada” por la comunidad.

Además, aseveró que formaba parte de la misma desde hacía cuatro años. “Creo que esto fue un regalo, una bendición que me fue otorgada tanto por su gente como por nuestro Señor, Alá”, dijo.

El jefe de la comunidad, Tarekegn Chimdi, dijo a los medios que pensó que ella era la novia de alguien del grupo, pero los periodistas le explicaron su historia y él le pidió que se marchara.

Según los reportes, la casa de Belle Gibson ha sido allanada en dos oportunidades tras su juicio con la finalidad de recuperar parte de la cuantiosa suma de dinero que todavía no ha pagado.