Ellos son los herederos de Robin Williams: ¿cuántos hijos dejó el actor y a qué se dedican?

La muerte de Robin Williams hace más de una década conmocionó a Hollywood, pero el vacío que dejó el actor tras su fallecimiento fue indudablemente mucho más profundo en la vida de sus hijos.

PUBLICIDAD

A lo largo de su vida, el protagonista de exitosas películas como La sociedad de los poetas muertos y En busca del destino tuvo tres hijos en dos matrimonios que aseguró eran su orgullo y alegría.

De hecho, una vez dijo que "si tuviera la opción de borrar algo de mi vida, dejaría todos los recuerdos de mis hijos... incluso los recuerdos cuando se portan mal porque siguen siendo extraordinarios".

Tras quitarse la vida el 11 de agosto de 2014 a los 63 años, sus tres herederos se han encargado de mantener vivo su recuerdo y seguir homenajeándolo por todo lo bueno que brindó mientras vivió.

¿Quiénes son los hijos de Robin Williams?

Los hijos de Robin Williams se llaman Zak, Zelda y Cody. A pesar de la fama de su padre, los tres llevan vidas bastante discretas en la actualidad. A continuación, te contamos qué se sabe sobre ellos.

Zachary “Zak” Williams

Robin Williams debutó en la paternidad con el nacimiento de su primogénito, Zachary “Zak” Williams, el 11 de abril de 1983. Él es fruto de su relación con su primera esposa, Valerie Velardi.

Zak ahora tiene 41 años y es un defensor de la salud mental. De hecho, ha sido abierto sobre la dura lucha que enfrentó contra la depresión y ansiedad luego de que su reconocido padre muriera.

PUBLICIDAD

Al inicio se refugió en el alcohol, pero luego decidió ir a terapia y reuniones grupales que lo ayudaron a sanar. Actualmente, tiene su propia empresa que promueve el apoyo a la salud mental: PYM.

Aparte, también trabaja organizaciones como Bring Change to Mind y el grupo Inseparable.

En cuanto a su vida personal, está casado con una mujer llamada Olivia desde el año 2020. La pareja tiene dos hijos: McLaurin Clement y Zola June, quienes nacieron en 2019 y 2021, respectivamente.

El año pasado, cuando se cumplió una década de la muerte de su famoso progenitor, Zak compartió una foto del actor en Mork & Mindy junto a un sentido homenaje en su perfil oficial en Instagram.

“Hoy, estoy reflexionando sobre el inmenso amor que compartiste con todos nosotros: tu familia, tus amigos y todas las personas que conociste. Sigues inspirándome todos los días para hacer todo lo que pueda para ayudar a crear un mundo más conectado y amoroso para nuestra familia. Te amaré por siempre”, escribió.

Zelda Williams

Robin se convirtió en padre por segunda vez con la llegada al mundo de su única hija, Zelda Williams, el 31 de julio de 1989. Ella es resultado de su matrimonio con su segunda esposa, Marsha Garces.

Al presente, tiene 35 años y es una talentosa actriz y cineasta. Zelda comenzó su carrera en la infancia cuando dio vida a la hija del personaje de su padre en la cinta In Search of Dr. Seuss (1994).

Desde entonces, ha actuado en varios títulos como Jane The Virgin y ha dado voz a personajes de proyectos animados. Su debut como directora de largometrajes lo tuvo con Lisa Frankenstein (2024).

“No me metí en la actuación con ninguna idea de dónde terminaría. Tal vez esto sea pesimista, pero sabía que nunca iba a ser mi padre, así que me metí en esto porque me encanta”, dijo a People.

Zelda ha revelado que evita usar de las redes sociales durante los aniversarios de su padre. No obstante, en lo que habría su cumpleaños 72, celebró a su progenitor con una publicación en X.

Cody Williams

El hijo menor de Robin Williams es Cody Alan Williams. Él nació el 25 de noviembre de 1991 como segundo fruto del amor entre el actor y su segunda esposa. Hoy por hoy, tiene 33 años de edad.

Cody es muy reservado con su vida, pero se sabe que está dichosamente casado con una mujer llamada María Flores, con quien contrajo nupcias el 21 de julio de 2019 en su casa de la infancia.

Durante su boda, celebrada durante la fecha de nacimiento de su papá, honraron a sus familiares muertos con un homenaje que incluyó sostener rosas amarillas y encender velas de tres mechas.

“Para @mariaaafloresssswilliams y Cody, ustedes son una luz en todas nuestras vidas. Estoy muy agradecida de haber sido testigo de su amor a lo largo de los años, de haberlos visto crecer y cuidarse el uno al otro de maneras que todos deberíamos tener la suerte de experimentar”, expresó Zelda en una publicación ahora eliminada en su perfil en Instagram.